"Потеряла все волосы": шокирующие откровения участницы "Дома-2"

Лена Хромина заявила, что на проекте потеряла свои волосы. Откровения звезды "Дома-2" шокировали народ.

"Набрала 6 кило, потеряла все волосы в драках, заразилась вредными привычками. Что дальше?! Ждать "принца на белом коне", который поможет прийти в себя?" – написала Хромина в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).



"Я скучаю по своей работе. Рисовать и ходить по подиуму оказалось проще, чем строить отношения. Кажется уже, что я совсем не смогу построить Любовь. А может пора уже домой?" – заявила звезда телестройки.

Поклонники были удивлены откровениям своей любимицы. "Ужас какой", "Все девочки на проекте пухнут", "Лена, береги себя", "Жалко такие красивые волосы", – написали Хроминой фанаты.

Другие же обратили внимание на вопрос Лены об уходе. Поклонники "Дома-2" стали уговаривать Хромину остаться. "Лен, ты пушка, какой уходить? Без тебя проект тухнет, ты зажигалка", "Хоть я тебя и не долюбливаю, но признаюсь что если ты уйдешь то там реально не на что смотреть особенно остров стухнет", "А мне Лена нравится! Из девчонок самая классная на проекте, приятно смотреть".

Публикация от K H R O M I N A E L E N A (@lenokhromina) 29 Апр 2018 в 3:14 PDT

Отметим, что Хромина считается одной из главных скандалисток "Дома-2". Девушка не лезет за словом в карман, а когда заканчивают аргументы, она с легкостью прибегает к рукоприкладству.