Раскрылись истинные цели ставших гражданами Кипра Пугачевой и Галкина

Адвокат, оформлявший сделку, рассказал о новой недвижимости Аллы Пугачевой и Максима Галкина на Кипре. Специалист объяснил, зачем на самом деле Примадонна с молодым супругом обзавелись квартирой в теплой стране.

Адвокат Семен Погосян рассказал, что в мае 2017 года Алла Пугачева и Максим Галкин стали обладателями квартиры на Кипре, а именно, в Лимассоле, недалеко от моря, размером примерно 150-200 квадратных метров.

"Это не того уровня люди, чтобы мечтать о доме на Кипре. Думаю, они обзавелись тут недвижимостью исключительно из-за гражданства. Плюс из-за возможности посещать более 150 стран без визы. И, конечно же, на Кипре предусмотрены большие льготы для инвесторов. В том числе и по налогам", – раскрыл истинные цели Примадонны и ее молодого мужа Погосян.

Специалист подтвердил информацию о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Кипра. "На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от двух миллионов евро, то вы вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети", – объяснил адвокат.

Погосян высказал уверенность, что и четырехлетние двойняшки супругов Гарри и Лиза тоже стали обладателями кипрских паспортов. "Сначала получают гражданство родители, а потом через месяц-полтора и дети. В этот раз Пугачева с Галкиным уже ко мне не обращались", – цитирует Семена Погосяна сайт "Комсомольская правда".

Ранее слухи о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Кипра, прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. "Второе гражданство – это такая страховка. Например, если границы вдруг закроют, то ты сможешь ездить по миру, сможешь ездить в Европу. Многие так и размышляют", – объяснил Пригожин.