Затравленная Малышева прикрылась трагедией в Кемерово

Елена Малышева нелепо оправдалась за призыв уничтожать бездомных собак. Ведущая Первого канала внезапно заговорила о погибших в Кемерово детях.

"Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерово. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим", -заявила Малышева. "В стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека", – добавила она.

Ранее телеведущая на всю страну сообщила о необходимости отстреливать бездомных животных. Это произошло 29 марта в эфире очередного выпуска программы "Жить здорово".

В шоу затронули проблему бродячих животных. На эту тему высказались артисты. В их числе был музыкант Юрий Лоза. Он рассказал, что стая бездомных псов загрызла мужа его племянницы. Ведущая призналась, что старается держаться подальше от уличных животных, а в конце выпуска вовсе заявила, что их нужно отстреливать.

"Это недопустимо, чтобы своры собак носились по улицам. Это случилось у нас в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего", — цитирует RT Малышеву.

Слова телеведущей вызвали бурную реакцию в обществе. Зоозащитники пришли в ужас от ее высказывания. Они разместили петицию на сайте Change.org и обратились в МВД России с просьбой привлечь Елену Малышеву к ответственности.