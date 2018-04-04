Клок волос в тарелке: россияне в ужасе от готовки Дианы Шурыгиной

Диана Шурыгина старательно исправляет подмоченную из-за скандала с изнасилованием репутацию. Девушка вышла замуж и даже освоила кулинарию, но и здесь ее настигла суровая критика.

На своей страничке в социальной сети Instagram Диана Шурыгина выложила галерею фотографий. На снимках представлены суп, горячее и десерт. На главном фото запечатлена сама Диана, облаченная в черный фартук, с тарелкой салата. Оказывается, 18-летняя звезда ток-шоу "Пусть говорят" научилась готовить.

"Всегда мечтала научиться вкусно готовить😍👌. Недавно я реализовала одну мечту – окончила кулинарные курсы и теперь буду радовать Андрея вкусной едой, а не только салатиками", – написала Шурыгина.

Фотографии немедленно распространились в социальных сетях. Пользователи неоднозначно отнеслись к новому достижению Дианы. Пока одни рассыпались в комплиментах и поздравлениях, другие придирались буквально к каждому блюду.

Растопленную до воздушности карамель на десерте комментаторы назвали клоком волос, который Шурыгина в порыве гнева вырвала из головы некой соперницы. Порезанный кусок мяса интернет-пользователи раскритиковали за то, что он якобы не прожарен. А для супа хейтеры подобрали странное слово – "мурцовка".

Публикация от Диана Шурыгина (@_diana_shurygina_) 2 Апр 2018 в 11:41 PDT

Ранее Диана заявила о желании начать певческую карьеру. Известный продюсер Леонид Дзюник крайне негативно прокомментировал такую перспективу.

"Скоро, наверное, и унитазы будут петь. Это просто позор! На всех телеканалах раскручивают проституток и бездарностей. Я вот задумываюсь: не на спор ли это делается?! Не удивлюсь, что кто-то с кем-то поспорил и решил доказать, что из *****, извините, можно сделать конфетку. Может быть, конечно, у этого проекта будет мимолетный хлопок популярности, но у него нет почвы!" – заявил в недавнем интервью продюсер.