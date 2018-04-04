После ухода Стриженовой вскрылась ее связь с Малаховым

Андрей Малахов нежно поздравил Екатерину Стриженову с юбилеем. Телеведущий признался, что их многое связывает, и заявил о ее постоянной поддержке.

Недавно Екатерина Стриженова отметила круглую дату. Популярной телеведущей и актрисе исполнилось 50 лет. Артистка совершенно не скрывает свой возраст, к тому же скоро она впервые станет бабушкой.

Со своим супругом Александром Стриженовым Екатерина уже 30 лет. В честь юбилея он преподнес ей в подарок путешествие в Японию. Они кажутся образцовой парой, но мало кто знает, что их брак был под серьезной угрозой.

В недавнем интервью Стриженова призналась, что на эмоциях ушла от мужа. "Однажды я ревновала, это было 20 лет назад, – поведала Екатерина. – Мне не понравилась ситуация, когда одна артистка плакалась моему мужу, что ее кто-то бросил. Плакалась, плакалась, в итоге мне это надоело, и я ушла".

Публикация от @malakhov007 20 Мар 2018 в 1:29 PDT

Между тем выяснилось, что у Екатерины связь с Андреем Малаховым. В этом признался сам телеведущий. "Нас с коллегой многое связывает, она всегда поддерживала меня", – цитирует Малахова StarHit.

"А помнишь, как ездили в воинские части? Раздавали мороженое детям? Выпускали маленьких осетров? Как из Иваново уехали на твоем Mercedes, по дороге остановились заправиться, а когда мужчина у соседней колонки увидел, что в машину сели Малахов и Стриженова, рванул за нами, забыв, что шланг вставлен в бензобак, и вырвал его с корнем! Был такой шум, будто взорвалась Вселенная. Нам есть что вспомнить", – заявила Екатерина Стриженова, обращаясь к приятелю.