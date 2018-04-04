"Ты хамка!": Бородина хлопнула звезду "Дома-2" планшетом по голове

У Ксении Бородиной сдали нервы. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не стерпела криков Елены Хроминой и огрела ее по голове планшетом.

В Сети появился анонс нового эфира телепроекта "Дом-2". В ролике участница шоу Елена Хромина громко и негативно высказывается в адрес коллег по периметру. Довольно жестко она прошлась по Александре Черно, отличающейся пышными формами. По лицу Ксении Бородиной, сидящей рядом с Хроминой, видно, что она недовольна поведением блондинки.

Однако терпение у нее лопнуло, когда Елена на всю студию назвала психолога Наталью Толстую старухой. Бородина хлопнула Хромину по голове планшетом. "Почему людей тут оскорбляешь? Наталья Толстая – психолог, между прочим, многоуважаемый. А ты хамка!" – сказала Ксения под заливистый смех Елены.

Зрители "Дома-2" буквально взорвались от такой наглости со стороны Хроминой: "Мне постоянно кажется что она все же клиент психиатрической больницы. Может она стоит там на учете? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дегениратка, просто фуууу, а ведущие куда смотрят, гоните эту психически не нормальную", "Из-за такого грязного рта вся красота теряется !!!", "Хамло", "Дура какая", "Пристрелите ее кто нбуть", "Какая она все таки баба ненормальная!!! Где воспитание?", "*** бы ей с ноги в челюсть за ее гнилой базар", "Это перешло уже все границы..."

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 3 Апр 2018 в 5:57 PDT

Ранее Ксения Бородина напала на другую звезду "Дома-2" Катю Жужу. Ведущая высказалась об отношениях с экс-подругой во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

"Всю шумиху, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги, она создала сама. У нее сейчас нет рекламы в аккаунте, и заканчивается совесть. Общение закончилось, потому что человек непорядочный. Свинья, другим словом не могу ее назвать", – заявила Бородина, отвечая на вопрос о том, какая кошка пробежала между ними.