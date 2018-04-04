На Рудковскую натравили органы опеки из-за жестокого обращения с сыном

Интернет-пользователи негодуют из-за откровений Яны Рудковской, которая рассказала, что использует ремень и темную комнату в целях влияния на сына. Комментаторы заявили, что на продюсера следует натравить органы опеки.

В новом интервью Яна Рудковская заявила, что не бьет и не запирает пятилетнего сына Александра в целях достижения лучших результатов в фигурном катании. По ее словам, ее неверно поняли. Яна пояснила, что против вседозволенности, от которой неизбежно страдают дети, выросшие в состоятельных семьях.

"Он знает, что есть ремень, но это не значит, что его этим ремнем бьют. Он знает, что есть темная комната, но это не значит, что он там сидит сутками. Я воспитываю из ребенка спортсмена, а в спорте нет тю-тю-тю. В спорте по-другому воспитываются. И поэтому из детей вырастают чемпионы. Я не хочу, чтобы из моего ребенка вырос наркоман и тунеядец, поэтому я буду воспитывать его так, как считаю нужным", – цитирует Яну Рудковскую "Говорит Москва".

Однако бурю гнева, поднявшуюся после ее откровений, не так просто утихомирить. В социальных сетях люди обсуждают возможность натравить на продюсера органы опеки. "Мне одной интересно, почему соц.службы не реагируют на такие открытые высказывания про ремень и темную в целях воспитания? Почему у одних детей отбирают за синяк, а другие хоть бы что кричат на право и налево, это деньги и известность? Мне вот непонятно, чихала Яна на все я так понимаю, а нам простым смертным неззЯ ребенка воспитывать так? Почему двойные стандарты? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да да! Куда вы смотрите органы опеки??? Тут на всю страну пропагандируют методы воспитания ремнем а вы и не чухаетесь!", "не чухаются потому что богачка", – высказались возмущенные комментаторы.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 3 Апр 2018 в 10:40 PDT

Другие пользователи задались вопросом: а нужен ли ребенку профессиональный спорт в современных реалиях. "А зачем в профессиональный спорт? Чтобы после десятка лет изнурительной работы и тяжелой палки грозной матери в твоей моче нашли допинг? И тебя лишили твоей цели? Или отправили на соревнование, но без флага? Если вообще дай Бог отправили? И еще бы понять, чья это цель родительская или ребенка? Не знаю.. Не знаю... Скажет ли он вам спасибо, не будет ли он потом просиживать в психотерапевтических креслах годы и не станет ли он жертвовать многим только чтобы получить ласку и принятие, кроме он никак не мог получить от родных людей? Любовь просто так без тройных тулупов((((", – рассудил один явно философски настроенный подписчик.