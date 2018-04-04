У Пересильд случился припадок из-за срочной ампутации руки

Актриса призналась, что едва не поседела за ночь от ужаса. К счастью, все обошлось.

Актриса Юлия Пересильд дебютирует в качестве режиссера. Худрук Псковского драматического театра Дмитрий Месхиев, у которого она снималась, будучи студенткой ГИТИСа, предложил сделать сценическую версию чеховской "Каштанки" – в виде рок-истории для взрослых. Когда Пересильд начинала работать над спектаклем, она и не думала, насколько будет сложно.

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"На третьем прогоне случилось настоящее ЧП., – вспоминает Пересильд. – В спектакле минимум декораций, самая большая из них – деревянная катушка в два человеческих роста, в которой катаются актеры. И вот за неделю до премьеры это колесо наезжает на руку одному парню и травмирует палец. Актера срочно отправили в больницу, у меня началась настоящая истерика, по-другому не могу это назвать. А тут еще в больнице сказали, что у актера открытый перелом".

"Я всю ночь звонила знакомым хирургам в Москву, договаривалась о приеме. Потом поняла, что туплю. Какая Москва? Если делать ампутацию – а мысли были именно такие, то счет идет на часы. Питер намного ближе. Под утро по телефону стала искать хирурга уже в Санкт-Петербурге. Я чуть не поседела за эту ночь. Но через несколько часов пострадавшего отправили в областную больницу, сделали трехсторонний рентген, и выяснилось, что ему поставили неправильный диагноз. Никакого перелома, просто разрыв мягких тканей. Его зашили, и наш парень терпеливо, превозмогая боль, продолжил репетиции", – цитируют Юлию "7Дней".

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) 25 Фев 2018 в 1:59 PST

Интересно, что в Пскове к появлению Пересильд отнеслись с подозрением. "Одни решили, что я приехала потому, что меня с позором выгнали из Москвы вместе с детьми. Другие считали, что я преследую какую-то выгоду, хочу отжать все главные роли! – улыбнулась актриса.

Напомним, что не так давно сама Юлия угодила в больницу. "Я даже встать не могла, упало давление, все болело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а на второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело", – оправдывалась тогда за вынужденную отмену спектакля актриса.