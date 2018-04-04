Блогер: На Ольге Орловой живого места нет

Блогер Лена Миро раскритиковала в пух и прах заявления Ольги Орловой о том, что якобы никогда не прибегала к "уколам красоты". По мнению Лены, на певице "живого места нет", потому что "обколота вусмерть".

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро разразилась новой ядовитой тирадой в адрес очередного представителя отечественного шоу-бизнеса. На сей раз досталось популярной исполнительнице и ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольге Орловой. Лена опубликовала несколько фотографий Ольги и поставила под сомнение натуральность ее красоты.

"Посмотрите на лицо Ольги. Там же живого места нет. Обколота вусмерть. Однако в интервью Орлова заводит унылую песню про "все натуральное", – написала Миро. Блогер обратила внимание подписчиков на губы и скулы артистки. "Орлова с ее раздутыми губами и скулами – ходячая антиреклама пластической хирургии", – заявила Лена.

Далее Миро задала риторический вопрос, почему, мол, отечественные знаменитости не признаются в том, что прибегали к уколам красоты и прочим ухищрениям, чтобы добиться идеальной внешности.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 12 Фев 2018 в 7:20 PST

"Меня удивляет позиция наших звезд, которые, шепелявя раздутыми от филлеров губами, уверяют нас в том, что у них – все натуральное, все свое. На кого рассчитаны эти речи? Кого наши певицы ртом пытаются обмануть? Или они настолько оторваны от реальности, что не знают, что с филлерами и ботоксом знакома сегодня каждая жительница поселка городского типа? Что за провинциальные комплексы – прятать очевидное? Ну, подкалываешь ты лицо, регулярно посещаешь гинеколога, чистишь зубы – это нормально, это не стыдно. В кругу приличных, конечно, людей, а не на сельской дискотеке под названием "российский шоубиз", – констатировала Лена Миро.