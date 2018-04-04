Юный фаворит огорошил рассказом про кровоточащую Гурченко

Последние годы жизни актриса Людмила Гурченко тесно общалась с молодым стилистом и фотохудожником Асланом Ахмадовым. "Я в него влюблена... Он, знаешь, меня как обнимает?" – хвасталась дива.



Именно Ахмадов гримировал скончавшуюся актрису – якобы такова была ее последняя воля. Писали, что накануне церемонии прощания он приехал, чтобы сделать артистке прическу и голливудский макияж. А только что он представил неизвестные широкой публике снимки актрисы в фотоальбоме "Моя Люся".

ПО ТЕМЕ Гримировавший мертвую Гурченко стилист решился на публикацию снимков

"Несмотря на свою эталонную женственность, Люся, на мой взгляд, имела мужской склад характера, – рассказал Ахмадов. – Она умела по-мужски выключать эмоции. Было ощущение, что она их хранила в себе, не растрачивая, чтобы использовать как инструмент для передачи образа в своих ролях. Меня потрясала ее внутренняя сила. Как человек, попавший в капкан, может отрезать сам себе ногу, чтобы спасти свою жизнь, Люся с кровью из сердца вырезала людей, которых она любила. Тех, что сделали ей больно. И продолжала жить с кровоточащим сердцем, никак внешне не демонстрируя глубокую рану. Я недоумевал, как такая мощная сила характера уживалась в этой изящной хрупкой женщине…"

По его словам, Гурченко ненавидела песню "Пять минут", благодаря которой в свою пору и прославилась. "После фильма "Карнавальная ночь" долгие 17 лет она не снималась нигде – не брали! Были сотни кинопроб – и ни одной новой роли. Она ездила на гастроли по необъятным просторам родины с концертами. Для нее это была единственная возможность творческой реализации и заработка. "Что бы я ни пела, зрители всегда ждали только ее", – говорила Люся, вспоминая сложное для нее время. И исполнять песню все же приходилось. "Пять минут" всегда ждали на концертах, без нее не обходилась ни одна новогодняя телепередача…" – цитирует Ахмадова "Телепрограмма".