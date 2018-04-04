"Вам год работать на такой!": Бузова возмутила стоимостью своего наряда

Звезда "Дома-2" похвасталась неприлично дорогим костюмом. Но она может себе позволить эти траты.



На презентации первого собственного блокчейн-проекта, маркетплейса и криптовалюты Ольга Бузова появилась в элегантном черном костюме от Yves Saint Laurent. "Он стоит 500 тысяч рублей, – похвасталась звезда "Дома-2". – Но я могу себе его позволить, потому что я не только самая известная, но и сама богатая невеста России".

Остроносные черные лакированные туфли-лодочки на высоком каблуке, дополняющие туалет, Бузова выбрала от того же модного парижского Дома. На официальном сайте они стоят 62 тысячи рублей. Но, как говорится, по доходу и расход.



Над образом Бузова думала долго, даже хотела его дополнить строгими очками. Но потом решила, что в них будет казаться офисной машиной, эдаким роботом. "Я – в первую очередь девушка, которая хочет любви, которая хочет быть хрупкой, что ее носили на руках, брали за руку", – улыбается Ольга.

По слухам, она ежемесячно зарабатывает несколько миллионов рублей. Доходы ей приносят сольные концерты, продажа одежды под своей маркой, ведение реалити-шоу и корпоративов. "Все, что я зарабатываю, я вкладываю в себя, – рассказала Бузова. – У меня лучшие танцоры, лучшая команда, лучшее шоу, а скоро я выйду и на мировой уровень".

Поклонники скептически высказываются о том, сколько денег Бузова тратит на шмотки. Многие были откровенно возмущены. Вам год на такой костюмчик работать", "Тряпки по полмиллиона покупают только те, у кого денег больше, чем здравого смысла", "Лучше бы она эти деньги сиротам дала или многодетным, – язвят люди.

