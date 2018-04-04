Страшные подробности убийства тещи удивили Малахова

DJ Грув в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" выступил в защиту своего концертного директора Дениса Калинина, арестованного по подозрению в убийстве 77-летней тещи. Музыкант поделился с гостями студии результатами собственного расследования.

Евгений Рудин, именно так по паспорту зовут диджея, назвал Калинина хорошим семьянином и отличным отцом. "Он никогда не шел на конфликт, всегда сглаживал их", – рассказал артист.



Музыкант уверен, что погибшая родственница сама довела ситуацию до такого печального финала. "Его постоянно выгоняли из дома. Теща говорила: "Вон!" Он даже опасался, что она его отравит", – вспоминает DJ Грув.

Женщина изводила ненавистного зятя, постоянно упрекала, унижала и даже вывесила свод правил, которые должен был соблюдать подозреваемый. Список регламентировал проживание Дениса в квартире пожилой женщины: расписание пользования ванной комнатой и туалетом, тарифы на "обслуживание" внучки и так далее. Андрей Малахов признался, что эта бумага весьма сильно его удивила. "Я бы не продержался и минуты", – отметил ведущий.

После в студии появился адвокат DJ Грува Вадим Лялин. Юрист уверил зрителей, что Денис Калинин был нужен исключительно как донор для зачатия ребенка: "Первое, с чего началось их знакомство, – она протащила его по всем докторам. Она получила всевозможные справки, что он здоров, что от него могут быть хорошие дети". По мнению адвоката, мужчину пытались выжить из квартиры.

Лялин назвал подозреваемого подкаблучником, который может многое простить любимой женщине. На вопрос, почему молодые продолжали жить с мамой и не попытались снять собственное жилье, он ответил, что супруга концертного директора не хотела съезжать и шантажировала Калинина ребенком.

Вадим рассказал, что в ту злополучную ночь пенсионерка сама напала на мужчину – зубами вцепилась в руку. Завязалась потасовка, в результате женщина скончалась. Какие травмы привели к смерти, выясняет следствие. Адвокат предполагает доведение до убийства.

На связь со студией по скайпу вышла первая жена музыкального директора, с которой он прожил шесть лет. У них есть общий ребенок. "За время жизни с ним я не замечала ничего плохого, он никогда не оставлял мою дочь, пытался дружить семьями, мы также общались. Сейчас ему предъявляют какие-то чудовищные, абсолютно несовместимые с ним обвинения. Я до сих пор не верю, что он способен поднять руку на женщину", – цитирует Анастасию teleprogramma.pro.