Севшую в лужу Волочкову обругали после происшествия

Балерина Анастасия Волочкова поделилась очередным видео с отдыха. Она рассказала, что чуть не утонула, но вместо сочувствия получила оскорбления и смешки.

Подробности инцидента, из-за которого Волочкова, судя по всему, могла лишиться жизни, она не раскрыла. "Чуть не утонула в волнах океана (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала публикацию она, оставив пользователей Сети в недоумении.

Комментаторы тут же бросились проверять, где же отдыхает балерина. Им удалось выяснить, что территорию курортного острова Пхукет, где уже несколько дней развлекается звезда, омывает вовсе не океан, а Андаманское море. После этого замечания все как будто забыли, что Волочкова чуть не утонула, и вместо того, чтобы пожалеть ее, начали потешаться.

"Настя, вы совсем необразованная? ЭТО МОРЕ!" – пишет один из комментаторов. "Кто нибудь! Скажите ей, что это МОРЕ", – возмущается второй. "ОКЕАН, МОРЕ, АХМАТОВА, ЦВЕТАЕВА, ДА ЕЙ ВСЕ РАВНО КТО И ЧТО", – вспоминает прошлые скандалы третий.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 4 Апр 2018 в 7:02 PDT

Севшая в лужу танцовщица, похоже, предпочла не реагировать на провокации. Исправлять подпись к видео она тоже не спешит.

Некоторые злопыхатели дошли до оскорблений. "Баба конь", – комментирует увиденное пользователь. "Побежала прям как Буратино", – добавил другой.