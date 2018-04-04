Выжатая Васильева перепугала ужасным видом

Актриса Татьяна Васильева испугала измученным внешним видом. Горячо любимая 71-летняя исполнительница кажется обессиленной.

Артист Станислав Садальский опубликовал в Instagram совместное фото с Татьяной Григорьевной. Артисты позируют на вокзале города Караганда. Некоторых поклонников ужаснул снимок. Многие обеспокоились состоянием здоровья звезды.

"А что у васильевой с лицом, особенно с губами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Татьяны очень уставший вид, приятней было бы видеть фото с отдыха, заслужили!", "Вы кагбудто вчера всю ночь кутили", "Татьяна очень устала, может немного притормозить", "ведь уже не 30 лет и даже не 50", "Что то замученные вы какие-то", – комментировали встревоженные пользователи соцсети.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 3 Апр 2018 в 9:32 PDT

Действительно, Татьяна Григорьевна кажется отекшей, выделяются мешки под глазами и неестественные покраснения на лице. Вероятно, плотный гастрольный график не легко дается пожилой артискте. А возможно, это последствия неудачной пластики или некорректной работы косметолога.

Добавим, что недавно пластический хирург Тимур Хайдаров проанализировал фотографии Татьяны Васильевой и сделал вывод, что не обошлось без вмешательства скальпеля. Специалист предположил, что, скорее всего, Васильевой была проведена круговая подтяжка лица, а также блефаропластика верхних и нижних век. Помимо этого, по словам Хайдарова, популярная актриса является постоянным клиентом косметологических клиник.