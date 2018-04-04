"Руку разрубила": Гузеева ужаснула снимком из больницы

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева испугала поклонников снимком из больничной палаты. Двусмысленное фото она выложила на своей странице в Instagram.

Женщина и доктор запечатлены на фоне медицинской техники, причем кисть Ларисы плотно забинтована. Поклонники, которые не читают подписи под фото, очень испугались за состояние здоровья артистки.

Посыпались комментарии: "Лариса, кого стукнула?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лариса, скорейшего заживления раны на руке!", "выздоравливайте!", "Что с рукой". В ответ Гузеева написала: "готовила День Рождения дочери, большой острый нож с высокой полки упал на руку и разрубил".

В медицинское учреждение женщина пришла не из-за пореза, а для того, чтобы поздравить пластического хирурга Хасана Баиева с днем рождения. Телеведущая посвятила любимому врачу несколько теплых слов: "Живи, будь здоров и счастлив! Скольким людям ты подарил вторую жизнь! Скольким женщинам ты подарил вторую молодость и красоту! Ты нам нужен! Обнимаю".

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 4 Апр 2018 в 4:35 PDT

Кстати, на многочисленных женских форумах постоянно обсуждают внешность Гузеевой и ее возможную пластику. Зрительницы шоу "Давай поженимся!" предполагают, что скорее всего она прибегла к мезотерапии, столь популярной в последнее время. Однако ранее Гузеева не раз говорила, что панически боится хирургического вмешательства. Вероятно, этим снимком звезда только подогреет слухи о том, что в ее образе не обошлось без вмешательства скальпеля.