80-летнюю Эдиту Пьеху срочно госпитализировали

Известная певица Эдита Пьеха попала в больницу. У артистки диагностировали воспаление легких.

О госпитализации сообщили в окружении исполнительницы: источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что ей диагностировали воспаление легких. Позже она сама прокомментировала случившееся.

"Увезли с обострением бронхита, положили во вторую городскую больницу", – заявила она в беседе с агентством "Росбалт". Судя по всему, Пьеха настроена оптимистично: артистка заявила, что планирует скоро отправиться домой.

Как врачи оценивают состояние Пьехи, неизвестно. Ясно одно: в 80 лет даже запущенный бронхит может представлять серьезную опасность.

"Слышите, какой голос, говорить не могу даже. Положили в больницу. Ингаляции, уколы делают", – сказала Пьеха в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.

У знаменитой исполнительницы давно наблюдаются проблемы со здоровьем. Очевидно, что возраст не позволяет ей выдерживать такие большие нагрузки.

Например, в конце 2016 года Пьеха получила тяжелую травму. Погода сыграла с ней злую шутку: певица поскользнулась и получила серьезный ушиб бедра. Из-за этого даже был отменен один из концертов.

Одно время ходили слухи, что у артистки и вовсе отказывают ноги. Все это делает любое заболевание крайне опасным для 80-летней исполнительницы.