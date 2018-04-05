Новое неожиданное признание Бузовой после слов о беременности

Ольга Бузова дала пресс-конференцию, где показала себя не только деловой женщиной, но и девушкой, ищущей любви и защиты. Поющая ведущая призналась, что ей нужен мужчина, который не захочет с ней сфотографироваться.

На пресс-конференции Ольга Бузова объявила о создании своей империи. Звезда реалити-шоу "Дом-2" запускает собственную криптовалюту бузкоин и коммуникационную платформу Buzar. Также поющая ведущая не оставила без внимания информацию о том, что станет героиней нового шоу, в котором будет искать возлюбленного. Возрастной ценз довольно велик: от 18 до 40 лет.

Бузова заявила, что из своего крайне насыщенного графика выделит месяц для съемок в телепроекте. "Не думала, что придется об этом говорить, но я привыкла быть откровенной с вами. Больше чем год я нахожусь одна, и могу сказать вам честно, что я не робот, я девушка, но многие об этом забывают. Если вы думаете, что я могу находиться без любви всю жизнь, то это не так. Мне придется признаться, что нет мужчины рядом, и их не было с момента моей личной драмы. Это так. По-моему, это уже какая-то проблема", – сделала неожиданное признание Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 4 Апр 2018 в 12:52 PDT

При этом Бузова дала понять, что потенциальный любимый мужчина необязательно должен быть таким же успешным и узнаваемым, как она сама. "Главное – не сколько мужчина зарабатывает, а какой мужчина. Мне главное – чувствовать себя защищенной. Мужчины будут проходить на этом проекте жесткий кастинг. Если мужчина захочет со мной сфотографироваться, он сразу пойдет вон. Мне не нужен тот, кто захочет мелькать в моих сториз. Нужна искренность", – цитирует поющую ведущую StarHit.

Ранее Бузова прокомментировала Dni.Ru слухи о том, что скоро станет мамой. "Я не беременна – делаю об этом официальное заявление через ваше издание. Не верьте слухам и сплетням", – попросила телеведущая.