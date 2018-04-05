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Шоу-бизнес

Прекрасная вдова Хворостовского: И врагу не пожелаю того, что перенесли я и мои дети

Дмитрий Хворостовский с семьей. Фото: GLOBAL LOOK press
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс вместе с двумя детьми приехала в Москву. Женщина посетила могилу всемирно известного оперного исполнителя и заявила, что никому не пожелает пережить то, что перенесла она.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Флоранс Хворостовская опубликовала фотографию, на которой запечатлена спиной к камере. По обе стороны от нее – дети, 14-летний сын Максим и десятилетняя дочь Нина. Вдова всемирно известного оперного артиста указала, что они находятся на Новодевичьем кладбище.

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"Покидаем кладбище после того, как навестили могилу Димы", – коротко сообщила Флоранс в подписи к фотографии. Далее женщина написала: "Я не пожелаю никому, даже врагу, того, что пережили я и мои дети".

Многочисленные подписчики не оставили без внимания публикацию Хворостовской. "Флоранс! У Вас замечательные дети! Сил Вам и терпения. Берегите себя", "Терпения всем Вам!!! Жить ради и для детей, ведь в них его кровь!!! Здоровья всем вам сибирского!!!", "Флоранс, Вы совершенно прекрасная! Будьте счастливы, несмотря ни на что", "Флоранс, мы разделяем Вашу скорбь и желаем сил и терпения🙏Белый Ангел поможет Вам в этом. Берегите себя, детей и родителей Дмитрия Александровича", "Главное – не унывать! Иначе не будет движения вперед, Дима бы это не одобрил", – высказались русскоязычные поклонники.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.

Автор: Наталья Аряева5 апреля 2018, 09:38
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