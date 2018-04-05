Испуганная Цымбалюк-Романовская отдала самое ценное Джигарханяну

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о том, что некие мошенники отняли у нее квартиру. Однако друг Армена Джигарханяна сообщил, что она сама вернула жилплощадь, испугавшись нового уголовного дела.

До недавнего времени Виталина Цымбалюк-Романовская владела тремя квартирами: на Молодогвардейской улице, где сейчас проживает, в Красногорске (там живут ее родители) и в "Рублевском предместье" Красногорска. Однако на днях в эфире ток-шоу пианистка заявила о том, что не смогла попасть в эту квартиру, потому что сменили замки на входной двери.

Адвокат Виталины Лариса Широкова сделала запрос в регистрационную палату и выяснила, что эта однушка больше ее доверительнице не принадлежит. Виталина уверена, что стала жертвой неких мошенников, и заявила о готовности обратиться в прокуратуру.

Однако, как утверждает друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян, на самом деле сама Виталина вернула бывшему мужу эту квартиру. По его словам, он попросил отдать квартиру тогда, когда разгорелся скандал вокруг актера и пианистки, однако та ответила, что жилье давно продано. Согомонян проверил слова Цымбалюк-Романовской, и оказалось, что это не так, поэтому отправил заявление с просьбой приостановить все сделки с этой недвижимостью.

В этот момент Виталине предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни (когда в эфире ток-шоу показали домашнее видео, на котором Джигарханян выпивает и называет кого-то дешевкой). "Она испугалась, что я подам еще и заявление о подделке документов, и вернула квартиру Армену Борисовичу", – цитирует Артура Согомоняна сайт "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что приятель Джигарханяна так хорошо знаком с ситуацией вокруг этой квартиры, поскольку сам занимался оформлением документов на нее и ремонтом. По словам Согомоняна, эта квартира представляет особую ценность для артиста.

"Эта однокомнатная квартира не представляет серьезной материальной ценности, но она важна для Армена Борисовича. Когда-то он сам выбрал это место и хотел иметь укромный уголок за городом, где можно укрыться от назойливых глаз", – пояснил Согомонян.

Джигарханян купил квартиру еще в 2010 году, однако через пару лет Цымбалюк-Романовская переоформила ее на себя. "Переписала договор, поставила под ним мою подпись, даже не предупредив об этом меня (я был в отъезде). Виталина знала, что я не буду устраивать скандал", – отметил друг актера.

Согомонян дал понять, что хочет побыстрее замять скандал вокруг престарелого приятеля, однако понимает, что это сделать крайне трудно из-за повышенной активности Цымбалюк-Романовской. "Бывшая супруга занимается только тем, что ходит на ток-шоу и выдумывает новые истории, не имеющие никакой связи с действительностью. Виталина изо всех сил пытается продлить свое нахождение в центре внимания, используя имя Джигарханяна", – заключил Согомонян.

В заключение он обратился ко всей заинтересованной общественности с просьбой не относиться серьезно к ее "лживым заявлениям". "Пополняя зрительскую аудиторию этих циничных программ, вы невольно поднимаете их рейтинги и помогаете Цымбалюк заработать очередные гонорары за счет жестокой травли очень достойного человека!" – заявил друг артиста.