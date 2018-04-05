Довела: Малинин вступил в борьбу с бывшей женой Зарубиной

У Александра Малинина лопнуло терпение после нескольких эфиров, в которых его бывшая жена Ольга Зарубина откровенничала об их супружеской жизни. Популярный исполнитель подал в суд на певицу.

В последнее время Ольга Зарубина больше известна откровениями о жизни с Александром Малининым, чем новыми песнями. Все началось с того, что несколько лет назад в эфире популярного ток-шоу она на всю страну призвала бывшего мужа принять их общую дочь Киру, которая всю сознательную жизнь провела в Америке. Затем Зарубина снялась еще в нескольких передачах, где в красках описала супружество с Малининым, причем призналась, что изменяла ему.

В итоге у артиста лопнуло терпение, и он подал в суд на бывшую зазнобу. Это случилось в конце марта. Первые слушания намечены на конец апреля. "Мне сказали, что он предъявил ко мне иск о защите чести и достоинства. Но я нигде его не оскорбляла: всегда говорила правду. И готова отстаивать ее в суде", – цитирует Ольгу Зарубину "Собеседник".

Певица уже обзавелась адвокатом, который будет представлять ее интересы. Артистка уверена, что правда на ее стороне. Зарубина намерена лично посещать каждое заседание. Впрочем, певица не исключила возможности подать встречный иск. "Раз он решил так действовать, то я буду делать так же", – заявила Ольга.

Заинтересованные журналисты попытались связаться с Александром Малининым, чтобы узнать подробности. Однако артист предпочитает воздерживаться от комментариев, поскольку находится на гастролях. Немногословна и его верная супруга Эмма. "Пока я не хочу обсуждать этот вопрос", – коротко сказала жена Малинина.