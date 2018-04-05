Униженный муж разгромил Дайнеко в откровенном интервью

Барабанщик Дмитрий Клейман дал первое интервью, в котором рассказал свою версию семейной жизни с Викторией Дайнеко. Музыкант объяснил, что решился на это, не стерпев унижений экс-супруги.

В середине сентября 2017 года певица Виктория Дайнеко официально развелась с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Проблемы в их семье начались практически сразу после того, как они поженились в апреле 2015 года. Ходили слухи, что певица ревнует мужа, а тот якобы дает к этому поводы. В итоге, Виктория дала интервью, в котором весьма негативно высказалась о Дмитрии. Певица призналась, что их отношения настолько накалены, что они общаются исключительно письмами по электронной почте.

Наконец, свою версию супружества с Дайнеко высказал сам Клейман. "Я долго молчал. Молчал и терпел, когда моя жена унижала меня, выносила дела нашей семьи в интернет на всеобщее обозрение и поругание", – заявил музыкант.

Барабанщик признался, что с самого начала у них с певицей были непростые отношения. После свадьбы Дайнеко ставила в упрек Клейману, что тот мало зарабатывает, хотя, по словам музыканта, он сразу дал ей понять, что только начинает свой творческий путь и не следует ждать, что на него сразу свалятся бешеные деньги. "Меня растоптали как мужчину, как личность! Растоптали мою любовь", – заключил певец.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 22 Мар 2018 в 12:58 PDT

Тем не менее, музыкант делал скидку на то, что Виктория так себя ведет под действием беременности, но и после родов артистка не поменяла стиля поведения, хотя Дмитрий не только работал, но и всячески помогал жене с ребенком. А когда дочь подросла, они с друзьями отправились в Черногорию, где в одном из местных ресторанов произошла крайне некрасивая история.

Они долго гуляли, дочка проголодалась, и Дмитрий предложил Виктории покормить ее грудью, пока он сам ужинал. При этом, по словам Клеймана, в зале был уголок, где бы Викторию с дочкой никто не увидел. Однако Дайнеко попросила его помочь. Но Клейман настоял на том, что кормление пройдет незаметно, к тому же у нее есть фартук, которым можно прикрыться.

Певица вспылила. "После этих моих слов Вика ударила ногой по стулу и сказала, что да, обойдется сама. Попытался смягчить ситуацию, попросил не злиться и слегка хлопнул ее по попе, даже не хлопнул, а погладил. И тут на мою голову полился горячий чай", – цитирует Клеймана "Коллекция Караван историй".

Публикация от Dima (@kleymaan) 19 Сен 2017 в 7:39 PDT

Несмотря на ситуацию, Дмитрий без разговоров спокойно покинул заведение и вернулся на их виллу. Затем музыкант залез в море, где "кричал, кричал". "Наверное, это был единственный раз, когда я дал волю эмоциям. Вместе с криком из меня уходили боль, стыд и обида..." – признался музыкант.

Барабанщик рассказал другую, не менее драматичную историю. Когда он сказал Виктории, что хочет развестись и пошел за паспортом, та не пустила его и толкнула, когда он отодвинул ее. Дмитрий упал и сильно ударился головой. "Кровь буквально хлестала. Жена так же молча сделала перевязку и уехала на концерт. Я один отправился в больницу зашивать рану. Пришлось солгать маме, что упал со скейта. Но та все же догадалась, что произошло, и сказала: "Если узнаю, что это сделала Вика, больше никогда не буду с ней общаться", – рассказал Клейман. В заключение музыкант констатировал, что "надо было бежать" от Виктории Дайнеко.