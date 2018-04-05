Врач рассказал о состоянии получившего ремня малолетнего сына Рудковской

Продюсер Яна Рудковская и подумать не могла, каким скандалом обернется совместное интервью с пятилетним сыном. "Сашу наказываем, когда он себя плохо ведет. Забираем игрушки, ставим в угол", – заявила Рудковская. Ребенок добавил, что иногда ему достается ремнем, а также он бывает в темной комнате за то, что неправильно ведет себя с няней или с кем-то из детей в академии. В итоге британский таблоид Daily Mail выпустил материал с заголовком "Российская миллионерша призналась, что избивает сына-вундеркинда ремнем и запирает в темном шкафу, чтобы он "стал лучшим фигуристом в мире".

Журналисты оборвали Рудковской телефон – неужели, мол, она действительно бьет ребенка. И продюсер была вынуждена оправдываться. "Сегодняшний ньюсмейкер Саня ответил британской "Daily Mail" и всей западной прессе , а также к сожалению и российским СМИ о его жстком воспитании, в легкой непринужденной форме во время съемочного процесса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написала Яна на своей странице в социальной сети Instagram. – Скорей всего западным СМИ не знакомо, что "Устами младенца глаголет истина", а вот нашим журналистам надо сначала разобраться и не воспринимать все в буквальном смысле, и уж тем более утрировать все на свой лад и на свой изощренный ум, тем более по отношению к своим соотечественникам".

"Я уверена, что наказывать детей категорически запрещено, если мы хотим, чтобы из них выросли счастливые взрослые, без психологических проблем и с адекватной самооценкой, – пояснила эту ситуацию Dni.Ru детский психолог Мария Фурсова. – Очень хорошо сейчас видно, что несколько предыдущих поколений выросли на отцовских ремнях. У современных людей редко прослеживается способность быть счастливыми. Человек, выросший на наказаниях, научается делать что-то не для того, чтобы ему было хорошо, а для того, чтобы ему не было плохо. В этом, согласитесь, большая разница. Современные люди зачастую вообще не понимают, чего хотят от жизни, руководствуясь в своих поступках мнимыми страхами. Страх – это далеко не самое хорошее чувство, которое должен испытывать человек".

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 3 Апр 2018 в 10:40 PDT

Согласна с такой позицией и врач-психотерапевт Анна Куликова. "Мы в нашей практике очень часто встречаем детишек, которых очень сильно любят родители, которые вот как будто залюбленные, и у них нет здоровых правил, здоровых границ. Поэтому, когда родительская фигура перестает быть для человечка авторитетной, это может привести к заболеваниям, таким как алкоголизм, наркомания, эгоцентризм", – заявила специалист Dni.Ru.