Стриженовы прогнали посягнувшую на святыню дочь

Ведущая "Доброго утра" рассказала о царящих в семье нравах. По ее мнению, везде нужен строгий порядок.

Телеведущая Екатерина Стриженова в конце прошлого года отметила жемчужную свадьбу – 30 лет совместной жизни. Она и ее муж Александр кажутся образцовой парой в нашем шоу-бизнесе. В этой красивой семье есть две дочери – 30-летняя Анастасия, которая живет Нью-Йорке, и 17-летняя Александра.

В большом доме Стриженовых у каждого члена есть своя территория. "У Александра свой кабинет. У меня своя женская комната, где я могу принимать гостей. Почему-то Саша называет ее гардеробной – там огромный шкаф. В общем, у всех членов семьи есть свои зоны. Но при этом все равно в гостиной все вместе собираемся. У нас там стоит большой диван, на котором есть Сашино место, на которое никто не должен садиться", – пояснила царящие в семье нравы Екатерина.

На это место на диване никто не должен даже думать посягать, иначе может грянуть большой скандал. "Когда наша дочь Александра позволяет себе лечь там и вытянуть ноги, тут же ее прогоняют. Она начинает папе доказывать, что диван общий. Но я ей объяснила, что есть вещи, которые святые, и трогать их не надо. Садись рядом", – цитирует звезду Первого канала газета "Большая Москва".

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 30 Янв 2018 в 11:59 PST

Разумеется, дочь взрослые прогоняют в шутку. Она у Стриженовых молодец. Занималась художественной гимнастикой у Ирины Винер, обучалась танцам в балете "Тодес". Снялась в фильмах отца "Любовь-морковь", "Юленька" и "У каждого своя война". В этом Александра идет по стопам знаменитых родителей. Ведь, например, Екатерина в пятилетнем возрасте начала сниматься в детских телепрограммах "АБВГДейка", "Будильник" и "Веселые нотки".