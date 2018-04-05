Наследницу Вербицкой арестовали

Дочь телеведущей Ларисы Вербицкой Ирина рассказала, что родительница бывала очень жесткой по отношению к ним. Звезда повышала голос, наказывала за провинности и возлагала на детей некоторые обязанности по дому.

Несмотря на плотный рабочий график, ведущая старалась проводить как можно больше времени с семьей. Она приучала сына Максима и дочь Ирину к самостоятельности и порядку. Лариса ценит то, что дети взяли на себя хозяйственные хлопоты: юноша выполнял некоторые обязанности по дому и гулял с младшей сестрой.

"Мама строгая, но с ней можно договориться. Маме нужно рассказать все детально и после этого получить ее одобрение. Я помню один момент, когда родители меня наказали. Мы на даче катались на мопедах, что нам было делать запрещено, поэтому я неделю сидела под домашним арестом", – призналась Ирина.





Девушка поведала, что телеведущая бывает несколько несдержанной, в общении часто переходит на крик и перестает слышать какие-либо аргументы. Барышня отметила, что давно привыкла к выходкам родительницы.

"Мама может начать кричать, когда злится, но недолго. Она очень быстро отходит, извиняется, мы после этого миримся. Хотя мы знаем, что, когда мама кричит, злится, лучше тут не вставлять свое слово, лучше выслушать и согласиться на тот момент. А после, когда мама успокоится, уже можно обсудить, найти какие-то компромиссы, какие-то решения", – призналась дочь телеведущей в программе "ТВ Центра" "Мой герой".



В ответ Лариса Вербицкая поблагодарила своих детей за терпение, понимание и помощь. Она добавила, что благодаря сыну смогла устроить личную жизнь – познакомилась со своим вторым мужем Александром Дудовым.

Первый раз ведущая вышла замуж в 19 лет. После развода она осталась одна с сыном. Как-то раз мальчик уговорил ее посетить цирковое представление. Ее будущий супруг тоже был на шоу. Мужчина обратил внимание на Вербицкую, но постеснялся лично подойти и познакомиться. У него была возможность провести маленького Максима за кулисы и посмотреть на зверей вблизи – это и стало поводом завести разговор с Ларисой.