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Что случилось с лицом 34-летней Алсу

Алсу. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Многочисленные поклонники популярной певицы Алсу бьют тревогу. По их мнению, лицо артистки изменилось, и дело не только в возрасте.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Алсу опубликовала собственную фотографию и сообщила о переносе важного для нее события.

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Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица, народная артистка Татарстана

"Дорогие мои! Я очень хотела вас порадовать как можно быстрее, но появились нюансы – #Премьера клипа #НеМолчи переносится! Но это не значит, что вам придется долго ждать. Премьере быть. И жизнь нового видео начнется, как и все самое важное, с понедельника, 09.04.2018🎬", – обратилась к подписчикам Алсу.

Пока одни поклонники убивались из-за задержки, а другие оптимистично заявляли, что готовы ждать, третьи, по-видимому, особенно наблюдательные, пригляделись к лицу артистки и сделали неутешительные выводы. По мнению внимательных фанатов, внешность Алсу изменилась, и дело тут не в возрасте (отметим, что летом певице исполнится 35 лет).

"Не могу понять что с лицом у Алсу – то ли возраст то ли уколы красоты... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Алсу , пожалуйста на делайте ничего больше на лице , другая становишься и той Алсу осталось мало , красота и так у вас красивая", "Вы стали похожи на Алику Смехову. ...", "Постарела крошка, а жаль!", "Не постарела, а ботоксом колется!(((", "Мне тоже кажится что чет она с собой сделала. раньше другая была. Натуральнее что ли", "Пластика.." – высказали свои подозрения пользователи Сети. 

Автор: Наталья Аряева5 апреля 2018, 14:18
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Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

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