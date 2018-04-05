Обнародовано загадочное сообщение умершей певицы

В Сети появилась запись автоответчика, которую сделала вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан за несколько часов до кончины. Причины гибели звезды скрывают от общественности.

Исполнительница оставила сообщение своему другу и коллеге Дэну Уэйту 15 января. По голосу певицы может показаться, что она была в хорошем настроении. Она радостно делилась своими планами на будущее: сообщила о готовности записать новую песню вместе с группой Bad Wolves. В конце сообщения вокалистка отметила, что кавер этого коллектива просто невероятен.

Через несколько часов после звонка девушку нашли мертвой в номере отеля. Причина смерти до сих пор не раскрыта. Полиция назвала ее кончину "необъяснимой", но "не подозрительной" – признаков насильственной смерти обнаружено не было. Вестминстерский суд в Лондоне отложил обнародование информации о результатах расследования, сообщает TMZ.

Некоторые горюющие поклонники предполагали самоубийство. Кто-то уверял, что в крови у Долорес О’Риордан следует поискать запрещенные вещества. Пресса допускала, что причиной смерти мог стать сердечный приступ, или болезнь. Как бы то ни было, люди находились в ужасе от произошедшего.

Близкие вокалистки рассказали, что незадолго до кончины О'Риордан была в депрессии и страдала от боли в спине. Добавим, что в 2013-м году певица пыталась покончить с собой.