Неожиданное заявление Цымбалюк-Романовской: Джигарханяна уже нет

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что уже попрощалась с бывшим мужем, легендарным актером Арменом Джигарханяном. Артистка объяснила свои неожиданные слова.

На своей странице в Facebook Виталина Цымбалюк-Романовская обсудила с поклонниками, как без нее живет Армен Джигарханян и вообще что с ним происходит. Отметим, что после громкого заявления о разводе и появления в ток-шоу "Пусть говорят" о легендарном артисте ничего не слышно.

"Вот теперь пусть проживет! Когда ухаживают и лелеят не замечаешь, а когда теряешь понимаешь, что потерял. По истине говориться, что имеем не храним потерявши плачем. Витамина мы с тобой, держись, чем можем поможем. Говори если чего надо, не бросим! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – злорадно написала одна поклонница. Виталина ей ответила: "Хотелось бы, чтобы при жизни успел хоть что-то осознать. Хотя шансов теперь очень мало(".

Пианистка сообщила, что давно не виделась с бывшим мужем, и опровергла информацию о том, что они якобы живут в одном доме. "Оттуда уже увезли. Довольно давно. Возят по разным квартирам – видимо прячут (", – пожаловалась Цымбалюк-Романовская.

Фанаты пришли в ужас. "Виталина а приходит в голову что даже попрощаться не дадут если что? ужас если вдуматься конечно..." – обеспокоенно предположила одна из подписчиц. В ответ на это экс-супруга артиста сделала неожиданное заявление: "Если честно, я уже с ним попрощалась. Для меня "того" Джигарханяна уже нет".

Интернет-пользователи признались, что всерьез обеспокоены здоровьем и самочувствием Армена Борисовича, и выразили недоверие его другу Артуру Согомоняну. "Думаете, этот противный Согомонян сведет Армен Борисыча в могилу своей заботой??" – спросила подписчица у Виталины. Та поделилась своим мнением относительно ситуации и припомнила некоторые внушающие тревогу моменты: "Ускорит процесс однозначно. Убеждена. Он никогда не беспокоился о нем. Когда у АБ был инсульт Артур не раньше чем через неделю появился. И вообще в больницах очень редко навещал. Ничем не помогал".