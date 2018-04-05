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Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"

Эльвира Набиуллина и Лера Кудрявцева. Фото: Dni.Ru
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, уверена, что проблема российских пенсионеров в том, что они не умеют копить деньги и инвестировать. Поэтому, очевидно, большинство наших стариков и прозябают за чертой бедности.
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За прошлый год, согласно официальным данным, Эльвира Сахипзадовна заработала почти 27 миллионов рублей. При этом ее зарплата на посту главы Центробанка регулярно растет. Например, в 2014 году в сведениях о доходах, расходах и имуществе служащих ЦБ, опубликованных на официальном сайте регулятора, говорилось, что Набиуллина получает всего 22 миллиона рублей в год. А в 2013-м – меньше еще на целых десять миллионов. И, видимо, едва сводила концы с концами, перебиваясь с воды на квас.

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Но все это объяснимо – Набиуллина же бюджетница, вот и индексируют ее доходы, поскольку цены в стране растут, инфляция сжирает заработанное. А работа у Эльвиры Сахипзадовны тяжелая, она день и ночь думает, как спасти рубль. Буквально по Филатову: "Утром мажу бутерброд // Сразу мысль: а как народ? // И икра не лезет в горло, // И компот не льется в рот! // Ночью встану у окна // И стою всю ночь без сна – // Все волнуюсь об Расее, // Как там, бедная, она?"

Наполняет по мере сил семейный бюджет и супруг Набиуллиной – ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Только в 2014 году он заработал 45 миллионов рублей. Мелочь, а приятно.

Наверное, такие доходы позволяют даже немного копить, откладывать, инвестировать. И не слишком печалиться о будущем. Подобного же Набиуллина ждет и от российских пенсионеров, призывая их к финансовой грамотности.

Правда, их доходы немного скромнее. Правительство России сообщило о своем желании индексировать пенсии. Планируется, что после введения таких изменений средняя пенсия в России в 2018 году составит 14 100 рублей. Получается, что годовую зарплату Набиуллиной среднестатистический пенсионер заработает всего за 1914 месяцев, или за 159 лет. Если учесть, что поколения сменяются каждые 27 лет, то получается, что для дохода, равному годовому жалованию главы ЦБ, надо откладывать пенсии шести поколениям условного старика.

facebook.com/lera.kudryavtseva

Разумеется, подобное циничное заявление зажравшейся Набиуллиной о необходимости копить многих возмутило. "Как бы треснула ей, с виртухи прям", – поделилась возмущением на своей странице в Facebook телеведущая Лера Кудрявцева. И непечатно обругала главу ЦБ, назвав ее "с***й".

Автор: Иван Губкин5 апреля 2018, 16:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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