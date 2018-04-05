Нюшу застукали в роддоме

Певицу Нюшу встретили в клинике по ведению беременности. Пациентки медицинского учреждения узнали в неприметной незнакомке звезду шоу-бизнеса.

Посетители известного клинического госпиталя "Лапино", в котором рожают многие российские знаменитости, уверены, что артистка наблюдается именно там. К слову, услуги здесь, как говорят, стоят от 500 тысяч до миллиона рублей.

Поклонники уже давно заметили изменения в поведении звезды. И это только подогревает слухи о беременности. В своем микроблоге она публикует либо старые снимки, либо фотографии в свободной, скрывающей живот одежде, а гастрольный график певицы прерывается в начале апреля.

Напомним, летом 2017 года Нюша вышла замуж за 37-летнего советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В недавнем интервью исполнительница призналась, что мечтает стать мамой.



Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 2 Апр 2018 в 9:23 PDT

"Для меня это абсолютно естественный процесс – женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родить ребеночка. Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда. Не могу сказать, что теперь что-то поменялось. Просто после того, как я вышла замуж, внимание прессы ко мне в этом плане стало пристальнее…" – цитирует артистку teleprogramma.pro.

Кстати, в элитном столичном госпитале "Лапино" родила сына Ксения Собчак. Там же появился первенец Андрея Малахова и Натальи Шкулевой, и именно в этом медцентре впервые увидит свет малыш футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко.