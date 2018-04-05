Пятилетний сын Рудковской откровенно о побоях в семье

Пятилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенка Саша, которого они трогательно зовут Гном Гномыч, сообщил о методах воспитания в семье. Он рассказал, как на самом деле его наказывают родители.

После того, как Яна Рудковская призналась в интервью, что использует в воспитательных целях ремень и закрывает малыша в темной комнате, на нее обрушилась волна критики от обывателей и мировых СМИ. Сам наследник звездных родителей прокомментировал случившееся 5 апреля.

На одном из новых видео, записанных во время фотосессии, Яна говорит Саше, что в Сети обсуждают то, что родители его бьют. "Вы шутите?", – удивленно переспрашивает мальчик маму. Кроме того, вскоре он отрицательно мотает головой, когда продюсер спрашивает у него, бил ли его Евгений Плющенко или кто-то другой.

Также на странице малыша в соцсети появилось и другое видео. Там Саша вновь говорит, что родители его не бьют. По его словам, родители никогда не поднимали на него руку. "Это не правда. Но, когда я плохо себя веду, знаю, что есть темная комната, тряпка и ремень. Меня только в темной комнате закрывали на десять минут. Я боюсь темную комнату — вдруг там мумия или зомби окажется, и меня никто не спасет", – поделился Гном Гномыч.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 4 Апр 2018 в 8:39 PDT

Однако подписчики предположили, что текст для ребенка могли подготовить взрослые. "Детей можно так заругать, что они рот лишний раз бояться открыть, что уж там говорить уже о том, чтобы кому-то пожаловаться", "Звучит как оправдание. Зачем?Малышу этого и не надо было говорить", – пишут фолловеры.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 5 Апр 2018 в 12:37 PDT

Ранее Daily Mail опубликовал материал под заголовком "Российская миллионерша призналась, что избивает сына-вундеркинда ремнем и запирает в темном шкафу, чтобы он "стал лучшим фигуристом в мире". В свою очередь Рудковская обратилась к критикам и попросила не преувеличивать действительность. Она заявила, что просто хочет вырастить из младшего сына настоящего чемпиона и мужчину.