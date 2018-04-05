44-летняя красавица Королева переплюнула себя в молодости

Певица Наташа Королева поделилась в сети снимками из 90-х, на которых изображена с подругой. Подписчики отметили, что звезда выглядит лучше, чем двадцать лет назад.

На фотографии звезда запечатлена с подругой Инной и ребенком на руках. Она также опубликовала несколько свежих фото с той же приятельницей. Поклонники сравнили новые снимки с архивными изображениями и пришли к выводу, что за минувшие годы дамы не только не постарели, а даже значительно похорошели.

"Хороший пример того, как женщина с годами выглядит лучше и лучше", "Наташа, вы такая живая и настоящая", "Изменилась в лучшую сторону, сейчас выглядит моложе, чем 20 лет назад!", "С возрастом все краше и краше", – прокомментировали фото фолловеры.

Вероятно, жизнь с красавцем-стриптизером делает королеву счастливой, мотивирует на работу над своим телом и частое посещение косметолога. Кстати, в мае Наталье исполнится 45 лет.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 5 Апр 2018 в 5:08 PDT

Стоит отметить, что Королева часто сидит на диете и старается регулярно посещать спортзал. Недавно певица показала, как проходят ее тренировки под чутким руководством мужа. "Цитирую мужа!!!!Как говорится: "Колхоз – дело добровольное", никого силой не затащишь в зал заниматься! Я даже собственную жену иногда с трудом отрываю от дивана, находя жесткую мотивацию и, может, не всегда приятные слова, которые она точно не хотела бы услышать (про появившийся жирок на животе, дряблую попу и целлюлитные бока), но в ее случае это работает! И как же приятно через две-три тренировки услышать от нее слова благодарности!" – подписала артистка видео, в котором она учится правильно делать приседания.