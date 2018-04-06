Новая подружка Питта утерла нос истеричке Джоли

Говорят, Брэд Питт сошелся с профессором и архитектором Нэри Оксман. 42-летнюю красавицу назвали полной противоположностью Анджелины Джоли.

Мировые СМИ продолжают следить за тем, что происходит с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, которые уже почти два года оформляют развод. Если голливудскую актрису, облаченную либо в черное, либо в белое (что, по-видимому, отражает ее истеричный характер, который стал притчей во языцех в Голливуде), регулярно видят на прогулках с детьми, то ее экс-супруга папарацци вообще не могут поймать.

А все потому, что Питт якобы всерьез занят неким архитектурным проектом. Мало кто знает, что голливудский красавчик не только актер, но и дипломированный архитектор. Кроме того, Брэд увлекается дизайном. В одном интервью Анджелина прямо сказала, что интерьером в их французском поместье занимался именно Брэд.

Работает над новым проектом Питт не в одиночку – ему помогает весьма привлекательная 42-летняя коллега Нэри Оксман. Женщина родилась в Израиле, но постоянно живет в Америке. Нэри не связана с миром кино, она профессор Массачусетского технологический института. А еще – известный архитектор, дизайнер и художница. Как говорят в близком окружении Брэда, Нэри, неуловимо похожая на Анджелину, сильно отличается от голливудской актрисы – якобы она очень умна, самодостаточна, сдержанна, но естественна и органична, передает Page Six.

Публикация от The Herstory Of Architecture (@womenofarchitecture) 3 Окт 2017 в 2:04 PDT

Интересно, что, по слухам, Брэд Питт сам предложил сотрудничество Нэри Оксман. "Брэд и Нэри быстро нашли общий язык, ведь ими обоими движет страсть к архитектуре и искусству. Их отношения можно охарактеризовать как профессиональную дружбу. Но они определенно симпатичны друг другу, и в любой момент они могут закрутить роман. Брэд явно заинтересован в том, чтобы проводить с Нэри больше времени. Она потрясающая", – рассказали в окружении Питта.

Публикация от AVRP (@avrp.design) 14 Мар 2018 в 9:31 PDT

Репортеры выяснили, что происходит в личной жизни Нэри. Как оказалось, женщина в разводе. Несколько лет она была замужем за аргентинским композитором Освальдо Голихов.