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Известный ведущий на всю страну показал интимное место Валерии

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ведущий Антон Привольнов посетил жилище популярной исполнительницы Валерии. Шоумен заглянул в святая святых – холодильник артистки.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Антон Привольнов опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с певицей Валерией. В рамках своей передачи, в которой телеведущий наведывается к отечественным знаменитостям в гости и узнает их секреты питания, Привольнов заглянул в холодильник популярной исполнительницы.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"Британские ученые призывают улыбаться (как я ☝️), чтобы побороть чувство голода . После ревизии холодильника вечно молодой Валерии, решил в следующий раз приезжать в гости со своими пирогами ✔800 ккал в день – норма певицы. Хотя, котлеты я нашел и там😎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимок Привольнов.

На фотографии запечатлен и раскрытый холодильник – практически девственно пустой. Многочисленные подписчики весьма неоднозначно отнеслись к этому, весьма интимному, месту в квартире Валерии.

 

 

"Вы обратите внимание,как ужасно выглядит певица!!! Нездоровый цвет лица,истощение... кто-нибудь уже научите певицу питаться и готовить. Там ведь и любимый "Йося" (муж певицы Иосиф Пригожин. – Прим. ред.) тоже голодает", "Да она вообще ничего не ест, думая, что это здоровое питание... кошмар. Это истощение, уважаемая Валерия", "Они дома просто не едят", "Диеты диеты, а потом куча болячек!", "Мне не понравился их холодильник. И такой подход к питанию. Как роботы, им программу составили и они едят по ней. Ни тепла, ни уюта, ни гостеприимства", – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева6 апреля 2018, 10:42
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Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак

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