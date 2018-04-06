Напившаяся в подворотне Троянова: Я дошла до своего дна

Уральская актриса дала откровенное интервью. Она рассказала о непростом детстве, наркотиках, пристрастию к бутылке и умершем сыне.

Звезда вспомнила о своем взрослении в Екатеринбурге 90-х. Она призналась, что ненавидела школу в СССР, которая, по ее мнению, была создана только для того, чтобы всех уравнять и стереть индивидуальность. "Нас в школе так застраивали! Это же советская школа была. Даже не мечтайте. Вот завод напротив, вот туда. Больше вы нигде не нужны. Нам даже английский преподавали на уровне алфавита, чтобы мы недоразвитые были, чтобы двери этого мира не открывать", – рассказала актриса.

Троянова призналась, что отличалась от сверстников, была неординарной, за что многое вытерпела. "То, что с нами вытворяли, как мы были под контролем, комнаты по делам несовершеннолетних, как коробки подъезжали. В школе нас запугивали. Мы не были бандитами, мы не были даже просто хулиганами по-настоящему", – пояснила Яна.

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) 24 Мар 2018 в 3:14 PDT

Актриса с горечью вспоминает молодость. Многие ее ровесники погибли очень молодыми из-за массового распространения запрещенных веществ. "Это было страшное время. Мы выскакивали из средней школы, а нас трафики наркотические уже встречают. И стоял выбор: пробовать наркотики или нет. Лично для себя я решила, что пробовать не буду", – поведала Троянова.

Зато звезда призналась, что очень рано попробовала алкоголь. Будучи 14-летней девчонкой, она распивала портвейн по подворотням. Эти шалости молодости не прошли бесследно – через много лет актриса крепко пристрастилась к рюмке: "Я бухала очень сильно. Был период в жизни после смерти сына… Я дошла до своего дна. Поняла, что так быть не может, поняла, ради чего все это было..."

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) 25 Дек 2017 в 9:57 PST

Яна рассказала, что начала пить из-за того, что винила себя в смерти сына, но потом в ее жизни появилась вера в Бога. "Это его выбор. Честно могу сказать, что я в этом не виновата", – пояснила звезда ведущим YouТube-шоу "А поговорить?"

Напомним, 20-летний сын Яны Трояновой погиб в 2010 году. Он совершил самоубийство. По словам сестры Яны Елены, Николай связался с плохой компанией и стал употреблять наркотики. Также женщина рассудила, что в племяннике проявились гены отца. Мужчина много выпивал и вел себя крайне агрессивно по отношению к близким.