Опубликованы голые селфи голливудской дивы

Киберпреступники взломали смартфон актрисы Риз Уизерспун. Интимные фото артистки попали в Сеть.

На обнародованных селфи красотка, очень похожая на голливудскую звезду, позирует лежа в кровати. Девушка обнажена, и ракурс открывает вид на ее грудь, сообщает Telegram-канал Super.

Добавим, это не единственные снимки девушки, которые оказались в общем доступе. Теперь в интернете "гуляют" фото красотки в купальнике у бассейна и в ванной комнате.

Кстати, в 2013 году хакеры "слили" изображения некой барышни, которая напоминает знаменитую Уизерспун. Однако она ли это на фото, тогда установить не удалось.

Добавим, что соцсети захлестнула лавина голых голливудских див. Вниманию общественности были представлены неприличные моменты личной жизни и "обнаженного" самолюбования Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Аврил Лавин, Рэйчел Николс, Рианны и многих других.

После взлома часть звездных владельцев рассекреченных аккаунтов убеждали, что в интернет попали фейки. Другие подтвердили подлинность снимков, но с оговоркой, что давно их удалили. Компания Apple, на чьем сервисе хранились личные фото звезд, пояснила: хакеры получили доступ путем подбора паролей и ответов на секретные вопросы. Взлом серверов представители бренда опровергли. Расследованием занималось ФБР.