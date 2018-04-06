Алексей Серебряков разрушил чужую семью и отнял ребенка

Алексей Серебряков пришел в студию передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярный артист откровенно рассказал, что ради личного счастья разрушил чужую семью.

Алексей Серебряков получил известность после съемки в фильме "Вечный зов". Он начал карьеру, будучи школьником. Артист уверен, что обязан своим успехом Олегу Табакову, у которого проработал пять лет в "Табакерке".

Зашла речь и о личной жизни. Со своей будущей женой Марией Серебряков познакомился, когда ей было всего 16 лет. Интересно, что вначале Алексей ей не понравился. Однако актер был настойчив, и девушка не смогла устоять – у них начался роман.

Тем не менее девушка успела выйти замуж за другого и уехала с ним в Канаду. Впрочем, через некоторое время она вернулась в Москву и уже не смогла расстаться с Алексеем. "У меня были юношеские влюбленности, но прямо любви не было. Хотя до Маши были в моей жизни женщины, а я понимал, что для меня самое важное – это семья и дети. Поэтому когда я встретил Машу через десять лет после знакомства, я в нее вцепился и не отпускал", – признался Серебряков.

Ради актера Мария бросила мужа, от которого родила дочь. "Это было страшнейшее решение для меня – я должен был разрушить чужую семью, должен был отнять у мужчины его годовалую дочь только потому, что полюбил ее мать. Мне кажется, я поседел за этот месяц. Тогда я решил, что если и делаю этот шаг, то на всю жизнь. Это было страшное испытание", – рассказал актер.

Отметим, что общих детей у супругов нет. Но они взяли двух мальчиков из детского дома. Серебряков сообщил: "Ради любви к Маше я отказался от кровных детей. Мальчики для меня в любом случае родные. Даня был совсем маленьким и нелюдимым, ему диагнозы разные ставили. Он увидел меня, бросился ко мне, и минут 20 мы стояли и обнимались".

Второй – Степан – был очень тяжелым ребенком, когда актер усыновил его. "Маше надо памятник поставить. Мы его когда взяли, ему было почти четыре, он к тому моменту прожил уже тяжелую жизнь. Он не ел с тарелки, не разговаривал. Сейчас у него 92% из 100 в школе, рисует и красив, как модель", – похвалился актер. Алексей Серебряков вместе с супругой и детьми живет в Канаде.