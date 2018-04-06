Известная российская модель выходит замуж за футболиста
Девушка опубликовала фотографию роскошного кольца Graff с огромным бриллиантом. Снимок был подписан очень лаконично: "yes". Одна из самых востребованных российских моделей ответила согласием.
Поклонники с восторгом встретили сообщение Екатерины. Фанаты с разных концов планеты, на разных языках поздравляли жениха и невесту: "Поздравляю, Катюша! Счастья! Круто! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Москва-Мурманск поздравляет! Ааааааа!", "Мои самые теплые поздравления, я безумно рада за вас", "Congratulations", "Congratulation to you both!", "Ну накоооонец-то, ребятки умнички мои".
О романе фотомодели и спортсмена стало известно летом 2016 года. Григорьева опубликовала совместный снимок, по всей видимости, из машины. Подпись к снимку гласила: "Счастье в глазах".
Добавим, что тот год для Григорьевой выдался неудачным. Бренд Victoria's Secret исключил ее из сонма "ангелов" (так весь мир называет моделей, работающих на эту компанию). Блондинку из Оленегорска заменили 22-летней датчанкой Жозефиной Скривер.
Но не только карьера модели подверглась разительным изменениям: личная жизнь Кати дала трещину. Как сообщали СМИ, спустя всего шесть месяцев после свадьбы Григорьева рассталась с мужем Александром. Красотка недолго горевала, она нашла новую любовь в лице популярного спортсмена Антона Шунина.
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