"Бородавка или фурункул": Собчак ужаснула снимком с отдыха

Пользователи соцсети Instagram переругались из-за фурункула Ксении Собчак, а это оказался и не он вовсе. Поклонники просто не смогли разглядеть украшение.

В своем микроблоге блондинка опубликовала фото с курорта. Она позирует в спортивном топе, льняных брюках и солнечных очках. Лицо Ксении излучает благость и спокойствие. К сожалению, умиротворение Ксении не передалось комментаторам. Их удивила непонятная отметина на ее теле в районе груди, и они принялись злостно обсуждать этот неясный предмет.

Подписчикам показалось, что это прыщ или кожный нарыв, они посчитали этот снимок ужасным. "Прыщ белый на грудаке, как противно, фуууууу(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Думала бородавка на груди", "Или клещ, или фурункул или не понятно на чем висит жемчужина?", "Отвратительная штуковина на груди! Ее элементарно убрать", – обсуждали неугомонные критики.

У Собчак нашлись защитники, они принялись объяснять подслеповатым фанатам, что на теле несостоявшегося президента ювелирное изделие. "Это украшение на цепочке вертикально висит от цепочки вокруг шеи. Вот так рождаются слухи, когда золото путают с прыщами", "Это подвеска на цепочке а не прыщ", – вступились в перепалку фолловеры.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 6 Апр 2018 в 2:55 PDT

Напомним, что Ксения Собчак вместе с супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном улетела в Таиланд. Телеведущая отправилась за границу восстанавливать душевные силы после изнурительной избирательной компании, которая завершилась для нее поражением.

Ксения обожает провоцировать пользователей соцсетей. Недавно она опубликовала снимок, на котором показывает точеную талию и подтянутый пресс, а из-под мокрого купальника Собчак проглядывают соски. Тогда не все оценили смелость Собчак. "Мне несколько неловко от откровенности этой фотографии. Но это наверное только мои проблемы", "Хорошо хоть в купальнике", "И это был бы президент сиська на показ", – комментировали фанаты.