Шепелев пожаловался на болезни сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев поведал фанатам, что состояние здоровья сына не дает ему реализовать намеченные планы. Из-за плохого самочувствия мальчика вдовцу Жанны Фриске пришлось несколько раз отменять долгожданное совместное путешествие.

Шепелев опубликовал на своей официальной странице в Instagram пост в котором, посетовал на плохой иммунитет Платона. "Моему сыну скоро пять. Теперь каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове "ну, не факт". Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса – такси в аптеку, а вместо сладкой ваты – панадол. Я сталкивался с этим уже раза три", – написал Дмитрий.

Телеведущий отметил, что несмотря на очень юный возраст мальчик с пониманием относится к изменению планов. "Сын как-то сказал: "Не будем отменять, давай просто перенесем". Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. – Спасибо, говорю я ему. – За что? – За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье не важно в Леголэнде или с чашкой малинового чая от кашля", – отметил отец малыша.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 6 Апр 2018 в 6:23 PDT

Здоровье Платона беспокоит не только Шепелева, но и дедушку – отца Жанны Фриске Владимира. "Ему пять лет, а он две операции уже перенес: ему вырезали аденоиды, и еще какая-то операция. Все из-за того, что простывал постоянно. В прошлом году в апреле Шепелев привел Платона к нам на встречу в цирк. Сам в куртке, а ребенок в шортиках! Жена моя спросила: мол, что-то легко одет, не по погоде, ветер пронизывающий на улице. В ответ: "Не ваше дело, я сам знаю, как ребенка одевать", – сообщил журналистам пожилой мужчина.