Почему Нетребко изгнали из театра

Стало известно, почему певицу Анну Нетребко вместе с семьей выгнали из Лондонского театра. В системе бронирования и приобретения билетов произошел сбой, из-за которого билет на одно и то же место можно было приобрести несколько раз.

Как объяснил представитель пиар-агентства The Corner Shop, которое сотрудничает с театром,с 31 марта по 2 апреля произошел системный сбой, позволивший двойную покупку одних и тех же мест. Позже проблему удалось устранить. Клиентам, пострадавшим из-за произошедшего, предложили либо вернуть деньги, либо посетить театр в другой день, передает РБК.

Ранее о неприятном инциденте, произошедшем в одном из театров Лондона, рассказала сама Анна Нетребко. На своей странице в Instagram она выложила семейный снимок из зрительного зала и рассказала, что они пришли посмотреть детскую постановку. Однако в следующем видео оперная дива поведала, что их согнали с занятых мест.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 2 Апр 2018 в 11:31 PDT

Анна Нетребко отметила, что все произошло за пять минут до начала постановки. Оказалось, что билеты на их места продали кому-то еще. Недействительные, как выяснилось только в день спектакля, билеты обошлись в 600 евро. Впрочем, ударом по карману это событие для семьи оперных звезд не стало – стоимость билетов им согласились вернуть. "А теперь мы идем получать деньги обратно", – вставил муж Анны Юзиф Эйвазов.

Чуть позже Нетребко снова связалась с многочисленными поклонниками. "Всем привет. Мы в порядке, ничего страшного. Тишка тоже (Анна указала на своего сына Тьяго. – Прим. ред.) сначала расстроился, но потом... На самом деле это неважно, кто ты – известный, богатый. С любым человеком это может случиться", – отметила Нетребко.