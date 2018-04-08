Волчкова умерла после тяжелой болезни
О смерти Анжелики Волчковой сообщил на своей странице в Instagram ее партнер по сцене, актер Кирилл Емельянов. "Сегодня (8 апреля. – Прим. ред.) в 00.05 минут, в светлый праздник Пасхи от нас ушла самая красивая и самая талантливая актриса театра Школа Современной пьесы Анжелика Волчкова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он.
"С Анжелой мы играли несколько спектаклей и за время совместной работы, Она стала для меня родным человеком..Я верил до последнего как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе.. Светлая память! Я Тебя очень сильно люблю!!! СПАСИБО! Соболезнования семье", – добавил Кирилл Емельянов.
Поклонники поспешили присоединиться к соболезнованиям. Они отметили, что все, кто видел работу Анжелики Волчковой на сцене запомнят не только как красивую, но и очень талантливую актрису. Верующие припомнили народную молву о том, что умирающие на Пасху сразу попадают в рай.
Напомним, ранее стало известно, что врачи одной из столичных клиник борются за жизнь 48-летней Анжелики Волчковой. Актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии. После обследования у нее было диагностировано серьезное заболевание и назначен длительный курс лечения. Подробностей о страшном диагнозе Волчковой не сообщалось.
Анжелика Волчкова – актриса театра и кино, заслуженная артистка России, задействована во множестве театральных ролей. Также она сыграла в известных картинах, таких как "Возвращение Мухтара", "Громовы. Дом Надежды", "Нежное чудовище", "Холостяки" и других.
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