Коллегу Серебрякова щедро наградили за неуважение к зрителям

В эфире программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1" российский актер Роман Мадянов вспомнил, как в начале своей карьеры был вынужден сбегать с заключительной части спектаклей, чтобы успеть домой. За такое поведение, которое многие могли воспринять как неуважение к зрителю, он даже получил щедрую награду.

Долгое время Роман Мадянов не имел собственного жилья в столице и на работу в театр Маяковского добирался из области. Путешествие на автобусах, электричках и метро отнимало у него много времени, поэтому иногда актер не оставался на постановках до самого конца.

"С некоторых больших спектаклей приходилось убегать с поклонов", – вспомнил Роман Мадянов в программе "Когда все дома". Однажды на постановку приехал Борис Ельцин и также как и другие зрители не увидел в конце артиста. "Потом стали выяснять, а где один, который тут прыгал? А я говорю – квартиры-то, вот и сбежал", – рассказал он.

Подобное поведение многие сочли бы неуважением к зрителям, которых актер лишил возможности посмотреть на себя еще раз уже после конца постановки. За такой проступок ему мог грозить штраф или даже исключение из труппы. Однако в этом случае откровенность сыграла на руку Мадянову и ему решили подарить квартиру поближе к работе.

Публикация от @leviathanfilm 22 Мар 2015 в 11:32 PDT

"Закрутилось, завертелось, и через какое-то время мы получили орден вот на эту квартиру, в которой сейчас интервью даем", – рассказал актер. В первое время в новом жилище не было ничего. кроме дверей. Впрочем, Мадянов был счастлив даже таким условиям. "Вообще ничего не было – стены и двери, но есть ванная, и она не занята! Сказка!", – вспомнил он.

Публикация от Татьяна Чиндина (@chindinat) 7 Апр 2018 в 12:32 PDT

За свою продолжительную карьеру – актер впервые появился на съемочной площадке в возрасте десяти лет - Мадянов успел не только зарекомендовать себя как блестящий театральный актер, но и принять участие в съемках 178 фильмов. Одним из самых заметных и обсуждаемых лент, в которых за последнее время снялся актер, стала картина Андрея Звягинцева "Левиафан". Главную роль в ней сыграл Алексей Серебряков, которого не так давно обвинили в неуважении к россиянам.

Успех ожидал артиста не только в карьере, но и в личной жизни. Роман Мадянов счастливо живет в браке с бывшим художником по свету театра Маяковского Натальей. Они воспитывают взрослого сына Романа.