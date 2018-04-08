Коллегу Серебрякова щедро наградили за неуважение к зрителям

Эксклюзив Интервью Утешивший Зудину Машков заменил Табакова В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху Дом-2

Выбор читателей

"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
партнеры
Воскресенье 8 апреля
Лента новостей
18:16
Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
16:34
Как звезды встречают Пасху
16:33
Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в Ставрополье
14:29
Пожар в жилом доме на юге Москвы попал на видео
14:24
Британцы обвинили племянницу Скрипаля в причастности к его отравлению
14:02
Потоп в аэропорту Домодедово напугал пассажиров
13:19
В Крыму водитель загнал маршрутку с пассажирами под поезд
12:12
Валерия возмутила запредельными ценами на самое необходимое
11:44
Влад Кадони из "Дома-2" рассказал о свадьбе и воспитании детей
11:21
Владимир Пресняков с женой показали фото новорожденного
10:59
Шепелев выставил Данко рвачом: Он отказался помочь особенной дочке
10:56
Володин поздравил православных христиан с Пасхой
10:29
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
20:09
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
19:27
Елизавету Боярскую поздравляют с беременностью
18:18
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
18:06
Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
17:52
В Германии автомобиль протаранил толпу: есть жертвы
17:33
Первый канал на всю страну выставил дрязги Пугачевой с близким человеком
17:29
Жанну Эппле парализовало после уколов красоты
16:49
"Я бы просто убилась": Волочковой чудом удалось избежать трагедии
16:20
В московском метро остановлено движение из-за пассажира
16:12
Жена о госпитализации рыжего "Иванушки": Мы собираемся ехать в храм
15:53
Горячие фото самой красивой девушки по версии ученых
15:39
У Рапунцель из "Дома-2" диагностировали раздвоение личности
15:22
В Москве лихач на BMW X5 насмерть сбил шедшую по тротуару женщину
15:07
Британцы обвинили Мэй в убийстве из-за трупов в доме Скрипалей
14:16
Солист "Иванушек" Григорьев-Апполонов срочно доставлен в больницу
14:13
Икона стиля: Постройневшую Стриженову назвали девочкой-красавицей
13:43
Выставивший голый зад Панин упрекнул россиян в невежестве
13:42
Линия метро до "Рассказовки" готовится к приему пассажиров
13:17
Юные хоккеисты разбились в страшном ДТП
12:50
Лолита высказалась о зарвавшейся Аллегровой
12:07
Солнцев о новом мужчине Бузовой: Постарше и поумнее футболистов
11:40
В Москве у церквей перекроют дороги
11:33
Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев
10:59
Жутко постаревшую Дженнифер Энистон сняли на улице
10:40
Страдающая от редкой болезни Юлия Началова посинела
10:14
Шикарная жизнь невесты российского футболиста
10:05
Молодой красавец раздвинул ноги Валерии
10:03
Страшные тайны: Бенито Муссолини
10:00
В Москве при опрокидывании иномарки погиб человек
22:03
Известный актер поддержал оскорбившего россиян Козловского
22:01
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
21:53
Макрон начал открытую войну с Путиным
21:42
"Ребенка" Бузовой признали мертвым
21:29
Захарова призвала к ответу оскандалившихся британцев
21:09
Россиян косят смертельные эпидемии
21:05
Почему Юлия Скрипаль хамски отвергла помощь России
20:42
Володин: Россия поддержит попавший под санкции бизнес
20:37
Волочкова за границей раздает свои старые трусы
20:22
Страх и слезы: Пугающие подробности разговора Юлии Скрипаль с сестрой
20:02
В жилом доме в Москве произошел пожар (видео)
19:47
Почему Нетребко изгнали из театра
19:37
Безумные регионы: жители Тюмени в панике из-за мертвых свиристелей
19:09
Шепелев пожаловался на болезни сына
18:36
Павел Дуров отказался от британского гражданства
18:31
"Бородавка или фурункул": Собчак ужаснула снимком с отдыха
18:05
Стала известна причина смертельного пожара в московском ТЦ
18:01
Как выглядит жилье по программе реновации на западе Москвы
17:56
Известный музыкант намерен вернуть Крым Украине
17:42
Данила Козловский оскорбил россиян
17:37
Павел Дуров стал подданным Елизаветы II
17:16
Найдено объяснение отставке сразу 11 генералов
16:59
Российским спортсменам разрешили допинг
16:52
Известная российская модель выходит замуж за футболиста
16:48
Скрипаль внезапно исцелился после позорного прокола Лондона
16:47
Оплеванная Малышева высказалась об убийстве собак
16:43
В столичном ресторане сделали выбор между старым и новым
16:29
Путин отхлебнул шампанского у Башмета
16:25
Совет на выходные
16:21
Беременная Зейналова снялась с особенной дочерью
16:20
Невеста Баскова: "На нашу пару навели порчу"
16:14
Украина готовит серию кровавых терактов
16:03
Фото "усатой" красотки возбудили Сеть
15:48
Что надеть женщине на первое свидание
15:46
В Москве грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
15:29
Сколько россияне потратят на пасхальный стол
15:26
"Единая Россия" делает ставку на молодежь
15:21
США ввели новые санкции против России
15:17
Путин уволил 11 генералов
15:15
Гаджеты, еда и подарки: что купить со скидкой в апреле
15:12
Меланья бросила Трампа после измен
15:05
Алексей Серебряков разрушил чужую семью и отнял ребенка
15:01
Опубликованы голые селфи голливудской дивы
14:51
У перенесшей туберкулез Пьехи обнаружился целый букет серьезных болезней
14:29
"Единая Россия" готовит вопросы к отчету Медведева в Госдуме
14:10
Эксперт: Смартфон следит за вами круглые сутки
14:08
Напившаяся в подворотне Троянова: Я дошла до своего дна
13:56
"Пирожок ни с чем": известный певец накинулся на Бузову
13:55
Недовольные родственники жертв крушения Ан-148 требуют еще денег
13:37
"Бытовое отравление": неожиданная развязка дела Скрипалей
13:36
Овдовевшая Зудина в восторге от большого достоинства Машкова
13:36
Госдума выстроила эффективный диалог с правительством
13:27
Укравшая 4 млн сотрудница подожгла отделение почты перед проверкой
13:16
Эпидемия супергонореи грозит человечеству
12:46
Муж о разрыве с Юлией Меньшовой: Когда теряешь, то понимаешь ценность потери
12:45
"Убрали важных свидетелей": Захарову ошарашили два трупа в доме Скрипаля
12:26
Склочная Рапунцель рассорилась с "Домом-2" после съемки родов
12:22
Пасхальный кулич с миндалем: рецепт Юлии Высоцкой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
Шепелев пожаловался на болезни сына
Известный актер поддержал оскорбившего россиян Козловского
Данила Козловский оскорбил россиян
"Бородавка или фурункул": Собчак ужаснула снимком с отдыха
Первый канал на всю страну выставил дрязги Пугачевой с близким человеком
Шоу-бизнес

Коллегу Серебрякова щедро наградили за неуважение к зрителям

Роман Мадянов. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
В эфире программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1" российский актер Роман Мадянов вспомнил, как в начале своей карьеры был вынужден сбегать с заключительной части спектаклей, чтобы успеть домой. За такое поведение, которое многие могли воспринять как неуважение к зрителю, он даже получил щедрую награду.
прочитано 4266 раз

Долгое время Роман Мадянов не имел собственного жилья в столице и на работу в театр Маяковского добирался из области. Путешествие на автобусах, электричках и метро отнимало у него много времени, поэтому иногда актер не оставался на постановках до самого конца.

ПО ТЕМЕ

Критики назвали лучший российский фильм

Панин плюнул на родину вслед за подлецом Серебряковым

"С некоторых больших спектаклей приходилось убегать с поклонов", – вспомнил Роман Мадянов в программе "Когда все дома". Однажды на постановку приехал Борис Ельцин и также как и другие зрители не увидел в конце артиста. "Потом стали выяснять, а где один, который тут прыгал? А я говорю – квартиры-то, вот и сбежал", – рассказал он.

Подобное поведение многие сочли бы неуважением к зрителям, которых актер лишил возможности посмотреть на себя еще раз уже после конца постановки. За такой проступок ему мог грозить штраф или даже исключение из труппы. Однако в этом случае откровенность сыграла на руку Мадянову и ему решили подарить квартиру поближе к работе.

Публикация от @leviathanfilm

"Закрутилось, завертелось, и через какое-то время мы получили орден вот на эту квартиру, в которой сейчас интервью даем", – рассказал актер. В первое время в новом жилище не было ничего. кроме дверей. Впрочем, Мадянов был счастлив даже таким условиям. "Вообще ничего не было – стены и двери, но есть ванная, и она не занята! Сказка!", – вспомнил он.

За свою продолжительную карьеру – актер впервые появился на съемочной площадке в возрасте десяти лет -  Мадянов успел не только зарекомендовать себя как блестящий театральный актер, но и принять участие в съемках 178 фильмов. Одним из самых заметных и обсуждаемых лент, в которых за последнее время снялся актер, стала картина Андрея Звягинцева "Левиафан". Главную роль в ней сыграл Алексей Серебряков, которого не так давно обвинили в неуважении к россиянам.

Успех ожидал артиста не только в карьере, но и в личной жизни. Роман Мадянов счастливо живет в браке с бывшим художником по свету театра Маяковского Натальей. Они воспитывают взрослого сына Романа.

Автор: Геннадий Куприянов8 апреля 2018, 16:01

комментарии

Политика

Страшные тайны: Бенито Муссолини
Макрон начал открытую войну с Путиным
Почему Юлия Скрипаль хамски отвергла помощь России
Как Терезе Мэй удалось выставить Россию убийцей

Шоу-бизнес

Волчкову в расцвете сил убил рак
Онкобольной Успенский рассказал о предательстве жены
От волнения и спешки у Тимати случился интимный конфуз
Волчкова предсказала свою смерть

Проишествия

Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
В доме отравленных Скрипалей нашли несколько трупов

Lifestyle

Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Дочь Курта Кобейна написала свою первую песню (видео)
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
Шоу-бизнес

Сын-фрик Яковлевой попал в психушку

Денис Шальных шокирует общественность своим нестандартным внешним видом
Шоу-бизнес

Шепелев выставил Данко рвачом: Он отказался помочь особенной дочке

Ведущий рассказал о том, как певец сам выбрал гонорар за участие в шоу
Шоу-бизнес

Валерия возмутила запредельными ценами на самое необходимое

Певица запустила собственный проект по доставке здоровой еды
Шоу-бизнес

Волчкова умерла после тяжелой болезни

Актриса ушла из жизни в ночь на 8 апреля

Гороскоп

Совет на выходные
Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада
Гороскоп здоровья на апрель

Фоторепортажи

Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Как звезды встречают Пасху
Горячие фото самой красивой девушки по версии ученых
Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

Спорт

Российским спортсменам разрешили допинг
Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале

Регионы

Безумные регионы: жители Тюмени в панике из-за мертвых свиристелей
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru