Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле

На протяжении нескольких месяцев Николай Караченцов борется с раком легкого. О состоянии легендарного актера рассказала его верная супруга Людмила Поргина.

В настоящее время Николай Караченцов и Людмила Поргина находятся в Израиле. В клинике "Ихилов" в Тель-Авиве артисту предстоит пройти курс радиотерапии – это около 30 процедур облучения по 10-15 минут каждая. "В Москве мы сделали шесть химий, благодаря которым опухоль уменьшилась в три раза – с десяти до трех сантиметров. Но полностью она не ушла, ведь у Коли слабые легкие", – пояснила Поргина.

Тогда лечащий врач порекомендовал Караченцову хорошую клинику за границей. Актер вместе с супругой и сиделкой отправился туда. "Конечно, медицинские услуги здесь очень дорогие – около 50 тысяч долларов за курс. А ведь нужно еще на что-то жить, питаться. К счастью, влиятельные знакомые подарили надежду – помогли деньгами. Мы им безумно благодарны!" – заявила супруга Николая Караченцова.

Актер проживает в съемных апартаментах недалеко от центра города. "Квартира находится на первом этаже дома. Тут есть даже палисадник, который я расчистила от сорняков и листьев. В Москве еще снег лежит, а в Тель-Авиве все цветет! Диву даюсь, как на пустынной земле могут расти такие красивые деревья", – отметила Поргина.

По словам актрисы, Караченцову в Израиле очень нравится, однако он нашел повод для недовольства. "Жалуется, почему вся наша жизнь проходит в белых коридорах. Так что скоро приступим еще и к культурной программе. В планах – выставки, театры, а также поездки в Иерусалим и Вифлеем", – цитирует супругу актера StarHit.

Напомним, Николай Караченцов был доставлен в НИИ имени Склифосовского с легочным кровотечением 18 сентября 2017 года. Позже его перевели в реанимацию. Все это время Николай Петрович находился под наблюдением врачей. В начале октября в СМИ появилась информация о том, что у артиста обнаружили опухоль.

