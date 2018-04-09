После грязного скандала с мужем Дайнеко вышла в свет без юбки

Певица Виктория Дайнеко после развода с Дмитрием Клейманом начала себя эпатажно вести. Так, на одном из последних концертов артистка появилась в крайне откровенном наряде.

Девушка облачилась в объемную ярко-красную рубашку до талии, но при этом забыла надеть юбку. Ее исполнительница решила заменить короткими шортами, которые, по мнению поклонников, больше похожи на спортивные трусы.

Под них Виктория надела черные колготки со стразами. Дополнила этот вызывающий ансамбль Дайнеко ботильонами на огромном каблуке. Снимок звезда выложила на своей страничке в Instagram.

У поклонников экстравагантный образ знаменитости не вызвал осуждения. Напротив, они восхитились прекрасной фигурой и длинными ногами Виктории. Однако нашлись и критики, отметившие, что все же не стоило забывать юбку дома. Или выбрать шорты подлиннее.

Некоторые заявили, что такой лук скоро станет новым трендом. И в этом они могут оказаться правы, ведь подобная мода пришла в Россию с Запада.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 8 Апр 2018 в 10:16 PDT

Как писали Dni.Ru, сейчас певица хочет поскорее забыть неудачный брак и жить счастливо, но уже как свободная женщина. Ранее Дмитрий Клейман дал интервью, в котором признался, что решился на развод, не стерпев унижений супруги.

В свою очередь Виктория призналась, что "защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия". Ей пришлось расстаться с супругом, потому что он якобы поднимал на нее руку.