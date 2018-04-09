К похорошевшей Бузовой вернулся бывший

В Сети появилось видео, на котором запечатлена Ольга Бузова в компании звезды реалити-шоу "Дом-2" Романа Гриценко. Парень, который ранее предпринимал попытки построить отношения с поющей ведущей, едва появившись на телепроекте, вернулся к знойной брюнетке.

В одном из аккаунтов в Instagram, посвященных скандально известному телепроекту "Дом-2", появился короткий ролик под названием: "Рома вернулся на поляну – и сразу к Бузовой". На видео Ольга в черном топе и красных широких брюках, демонстрирующая великолепный пресс, запечатлена танцующей перед хохочущим Романом. Когда же Бузова увидела, что ее снимают, она попросила прекратить запись.

"Так, хватит снимать!" – "Оль, а что здесь делает Гриценко?" – "Я ему пою песню", – так звучал диалог Ольги Бузовой с оператором. Кстати, судя по голосу, снимал Ольгу и Романа ведущий Влад Кадони. Затем он обратился к самому Гриценко. "Что пришел?" – спросил Кадони. "Поздороваться", – ответил смущенный Гриценко.

Подписчики весьма неоднозначно отнеслись к возвращению Романа. Многие поклонники Бузовой уверены, что Гриценко рассматривает девушку как способ добиться успеха и стать по-настоящему популярным, а также завладеть ее деньгами.

Публикация от Группа Любителей Дома ❤️ (@dom_reporter) 8 Апр 2018 в 12:47 PDT

"Альфонс ждет добычу", "Мозолит и мозолит! Тупит и тупит", "Гриценко наверно родители посоветовали попробовать с Бузовой. Но Бузовой эта нищая крыса не нужна. Что Бузова должна содержать этого дебила? Они только на словах все открывают бизнес, а на деле что-то не видно ". "Бузова такая шкура. Сама же не может без его внимания, подтягивает нго", "Бедный паренек, с явно завышенной самооценкой. Не соответствуешь сам", "Да Роме не Бузова нужна, а ее деньги привык на халяву жить (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали свое мнение пользователи Сети.