Анжелика Волчкова до конца прятала свою семью

Смерть 47-летней актрисы Анжелики Волчковой стала настоящим ударом для многих ее друзей и коллег. Журналисты с ног сбились, чтобы узнать, почему она предпочитала не афишировать членов своей семьи и вела крайне закрытый образ жизни.

Анжелика Волчкова была весьма популярной театральной актрисой. Она являлась ведущей артисткой московского театра "Школа современной пьесы". Коллеги отзывались о ней с теплотой, по достоинству оценивая ее артистический талант. Для них смерть актрисы стала настоящим ударом.

Так, актер Владимир Качан на своей страничке в социальной сети Facebook написал: "Она с невероятным мужеством боролась до конца. Я воспринимаю эту смерть как личную потерю..." При этом актер Кирилл Емельянов оказался куда разговорчивее. "С Анжелой мы играли несколько спектаклей и за время совместной работы, Она стала для меня родным человеком.. Я верил до последнего как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе.. Светлая память! Я Тебя очень сильно люблю!!! СПАСИБО! Соболезнования семье (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Емельянов.

Кстати, о семье. Анжелика Волчкова, несмотря на популярность, вела крайне закрытый образ жизни. Она не давала интервью, не посещала светские мероприятия, не показывала журналистам членов своей семьи. Репортеры с ног сбились, чтобы выяснить хотя бы их имена.

По некоторой информации, у Волчковой осталась 16-летняя дочь Анастасия и муж Сергей Кощеев. Работники СМИ сделали вывод, что именно он является супругом актрисы, поскольку одним из первых сообщил о смерти Анжелики. На своей страничке в Facebook в 00:30 он написал буквально через считаные минуты после кончины артистки: "В 00.05 ушла Анжелочка. Христос Воскресе!"

Подписчики (многие из них друзья) выразили Сергею соболезнования. По их словам можно предположить, насколько близки были Анжелика и Сергей. "боже, Сереж, соболезную... нет слов..", "Светлая память ! Сережа , держись ! Соболезную !", "Ох, Сережка..", "В голове не укладывается.... Анжела...как???? Я просто в ступоре и шоке!! Серега держись... все слова тут не уместны!!! Но человек ушедший на Пасху прямой дорогой попадает в Рай!!! Это точно! Так что Анжелочка будет в порядке!!! Вечная ей память!!!", "Кешка, дорогой!!!! Боже мой, наша маленькая Тютечка!!!!!! Почему??????????? Этого не может быть!!!! Храни Бог ее душу!!!!!", "Сережечка, береги Настю. Ужасно это. Я как ты понимаешь, все знала. Но все равно верила. Потому что такое солнышко не могло уйти. Сколько слов поддержки за эти полтора года слышали мы... И сколько мы еще смеялись за эти годы... Всегда готова тебе помочь. В чем угодно", – написали ошеломленные друзья Сергею Кощееву.

Напомним, Анжелика Волчкова скончалась в ночь на 8 апреля. По сообщениям СМИ, причиной смерти стал рак желудка. Популярной актрисе было всего 47 лет.