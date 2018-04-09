Самойловой на "Евровидении" грозит опасность
Координатор развлекательных программ немецкого телеканала ARD и ответственный за проведение музыкального состязания в Германии Томас Шрайбер очень надеется, что в этом году не будет никаких политических споров вокруг нашей участницы. Но все же он не осмелился дать 100-процентную гарантию, что прошлогодний скандал не повторится и Юлия точно выступит.
"Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. И вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире", – поделился размышлениями Шрайбер. "Для меня такие дискуссии – свидетельство значимости конкурса", – цитирует Томаса издание Deutsche Welle.
Напомним, Самойлова должна была представлять нашу страну в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлии участником от России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде.
В этом году артистка выступит с песней I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". "Эта песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", – рассказывала о своем номере Юлия. Согласно жеребьевке, Самойлова выступит в первой половине второго полуфинала.
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