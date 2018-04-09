Максим Галкин поделился личной трагедией

Телеведущий Максим Галкин в своем микроблоге поделился горестным воспоминанием о матери. Шоумен признался, что с трепетом хранит все, что связано с его близкими.

Галкин опубликовал архивные фото родительницы и снимок потрепанной от времени газетной вырезки, ниже он написал: "Это статья в газете "Свободная Болгария" за 31 июля 1946 года, где отмечается, что с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина, моя мама. Мама с родителями два года после войны жила в Болгарии, там были расквартированы советские войска. Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две семьи очень сдружились".

"К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным, не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась", – вспоминает Максим. Через 50 лет семейство Галкиных отправилось на поиски потерянных товарищей. Поездка оказалась успешной, их, как и много лет назад, с радостью приняли. "Мы просидели несколько часов в гостях, пришла его старшая сестра, они с огромной теплотой вспоминали те годы и нашу семью", – поделился Максим.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 9 Апр 2018 в 2:48 PDT

В начале 2000-х телеведущий потерял и отца, и мать. Наталья Григорьевна Галкина долгое время боролась с тяжелым недугом. "Мамы не стало ровно 14 лет назад, 9 апреля 2004-го. 7 апреля между гастролями я навещал ее в Израиле, где она была на лечении. Ухудшение наступило внезапно. Говорят, когда и где уходишь, имеет значение, не знаю, но тогда совпало все. Мама умерла на Святой Земле, на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братом прилетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь, и увезли маму в Россию в воскресенье в светлый праздник Пасхи", – поведал супруг Примадонны.