Известный российский музыкант разбился в ДТП

Рэп-исполнитель Эдуард Выграновский, известный поклонникам под сценическим псевдонимом Скруджи, попал в аварию на мотоцикле. На странице российского музыкального лейбла Black Star в Instagram рассказали, что тот упал с транспортного средства и сломал руку. Сам пострадавший рэпер раскрыл подробности своей травмы. "Все обошлось лучезапястным оскольчатым переломом со смещением и несколькими ушибами и ссадинами", – рассказал он.
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