Обрел покой: Больной раком актер решился на важные перемены в жизни

Звезда сериала "СашаТаня" Андрей Гайдулян, который расстался с женой после борьбы с онкологическим заболеванием, вновь обрел счастье и покой в компании новой возлюбленной – актрисы Александры Велескевич. Стало известно, что пара приняла решение съехаться.

Новые отношения придали Андрею Гайдуляну дополнительные силы, уверены его близкие. "Наконец-то Андрей обрел счастье. После расставания с Дианой он был немного подавленным, а сейчас как заново родился", – цитирует StarHit знакомых пары.

"Оба актеры, постоянно в разъездах или на съемках и недавно приняли решение съехаться. Все же хочется проводить друг с другом больше времени!", – рассказали они. По словам друзей, эти отношения приносят больному раком актеру больше пользы.

Публикация от Андрей Гайдулян (@gaydulyan) 20 Апр 2018 в 4:44 PDT

"С бывшей женой у них были непростые отношения, они часто скандалили. Саша более спокойная, уравновешенная", – отметили знакомые. Они добавили, что возлюбленные познакомились в общей компании. Встречаются они уже несколько месяцев.

Публикация от Alexandra Veleskevich (@alexandraveleskevich) 29 Апр 2018 в 7:58 PDT

Отношения Андрея Гайдуляна с бывшей женой тянулись с 2010 года. Пара то расходилась, то воссоединялась. В 2016 году они сыграли свадьбу. Супруга поддерживала актера, когда тот боролся с раком. После того, как стало известно об улучшении состояния здоровья Гайдуляна, их семья окончательно распалась, просуществовав чуть больше года.

Публикация от Андрей Гайдулян (@gaydulyan) 19 Авг 2017 в 10:08 PDT

Напомним, что в июле 2015 года у Гайдуляна обнаружили лимфому. Актер перенес несколько курсов химиотерапии и обследовался в Германии. В последнее время, по словам Андрея, его ничто не беспокоит.